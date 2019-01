Žena mu neopětovala silvestrovský polibek. Video se stalo hitem internetu

Haag Hitem na internetu se stal neopětovaný polibek v nizozemském vysílání. Mladý muž chtěl v přímém přenosu během jednoho oblíbeného pořadu vysílaného tradičně během svátků políbit svou sousedku, ta se ale v rozpacích odtáhla.

Video se stalo populárním poté, co jej sdílel jeden Američan s komentářem „doufám, že rok 2019 vám začne lépe než tomuto chlapíkovi“.



Francouzský deník Le Figaro vysvětluje, že už od roku 1990 nizozemská stanice NPO Radio 2 od Štědrého dne až do Nového roku postupně vysílá 2000 nejoblíbenějších písní, které vyberou posluchači. Hojně poslouchaný pořad se nazývá Top 2000 Café. Stanice zároveň na internetu vysílá přímý přenos z různých skutečných kaváren, kde se lidí baví, zpívají, tančí a popíjejí.



I hope your 2019 starts off better than this guy's pic.twitter.com/iDB7Cr0b7W