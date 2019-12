Mysleli jsme si, že máme všechno na háku, vzpomíná na ‚devadesátky‘ exguvernér ČNB Singer

PRAHA První desetiletí po listopadu 1989 bylo érou jakéhosi radostného kapitalismu. Chodili jsme na dlouhé obědy a mysleli si, že všechno víme a známe, a že dokonce můžeme poučovat ostatní, říká ekonom, investiční a centrální bankéř a někdejší učedník Václava Klause, Karla Dyby a Vladimíra Dlouhého z konce socialismu.

LN: V listopadu 1989 vám bylo 21 let. Co jste tehdy dělal?

Dělal jsem lidově řečeno bordel. Studoval jsem na Vysoké škole ekonomické (VŠE) Fakultu řízení, obor matematické metody v ekonomii. Byl to docela těžký obor, takže z původních padesáti studentů nás na katedře zbylo asi patnáct. Komunisté do oboru vkládali velké naděje, protože měl přinést přes matematiku novou kvalitu do socialistického plánování, do přípravy pětiletek. Takže jsme si mohli dovolit být docela drzí.