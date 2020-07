Na horách se nesmím rozněžňovat, říká před premiérou dokumentu horolezkyně a manažerka Kolouchová

PRAHA Na rozhovor se přiřítí jako lavina, byť v rozevlátých letních šatech a výrazných slunečních brýlích. O svých horolezeckých výkonech i o filmu K2 vlastní cestou, který o jejím loňském výstupu natočila dokumentaristka Jana Počtová, mluví energicky, až překotně a ve sportovním žargonu: velehorám říká kopce a základní tábor je base camp nebo „bejs“.

A neustále se nakažlivě směje: tomu, že si brzo začne plést datum zdolání K2 (25. července 2019) s datem premiéry filmu (30. července 2020) nebo že se jí místo na rozhovor v Playboyi ptám na interview v magazínu Žena a život. Při povídání o výkonech na hranici lidských možností doopravdy zvážní jen jednou: když vypráví o tom, jak z úbočí K2 telefonovala domů a nevěděla, jestli rodinu ještě někdy uslyší, zalesknou se jí oči.



LN: Co jste na film K2 vlastní cestou říkala?

Mám z toho filmu radost! Teď to trochu zlehčím, ale mám v něm takovou krásnou věc do šuplíku, kterou snad jednou pustím vnoučatům. A až se na to podívají, budou si říkat: „Ty jo, co to ta naše babča zas prováděla?“ Ten film dokumentuje důležitou etapu mého života a mám pocit, že řekne víc, než jsem já schopná předat prostřednictvím fotek a nějakého dlouhého povídání. Takže z čistě sobeckých osobních důvodů jsem ráda, že tu věc máme jako rodina doma.