Na komplikace spojené s koronavirem zemřel scenárista Simpsonových Marc Wilmore

„Můj sladký, přesladký bratr Marc Edward Wilmore zemřel minulou noc po boji s covidem a dalšími nemocemi, které mu působily po mnoho let bolest. Můj bratr byl nejlaskavější, nejněžnější a nejvtipnější člověk, jakého jsem znal. Úplný lev a anděl. Miluji tě, bráško,“ napsal na sociální sítě Marcův bratr Larry.

Wilmore na sebe v devadesátých letech upozornil oblíbenou sérií skečů nazvanou In Living Color (V živých barvách). V poslední sérii tohoto pořadu si vyzkoušel i práci před kamerou, když napodoboval osobnosti jako Mayu Angelouovou nebo Jamese Earla Jonese. Získal za to svou první nominaci na „televizního Oscara“, cenu Emmy.

Později spolupracoval s moderátorem Jayem Lenem a psal scénáře rodinných sitcomů. Zlom ale přišel v roce 2001, kdy jako scenárista nastoupil k seriálu Simpsonovi pro jeho třináctou sérii.

V průběhu let se podepsal pod epizody jako Marge taxikářkou, Čtyři chyby a jeden pohřeb nebo Bartová válka.

My sweet sweet brother, Marc Edward Wilmore, passed away last night while battling COVID and other conditions that have had him in pain for many years. My brother was the kindest, gentlest, funniest, lion of an angel I’ve ever known. I love you little brother. pic.twitter.com/Zhcg1U4Evr