Natočila víc jak sto dokumentů a vstoupila i do politiky. Olga Sommerová slaví 70. narozeniny

Praha Sociálními tématy a mezilidskými vztahy, portréty obyčejných lidí i významných osobností, feminismem i politickou historií se ve svých snímcích zabývá Olga Sommerová, výrazná osobnost české dokumentaristiky. Natočila jich už víc jak sto. Kromě toho, že se věnuje „lovu autenticity“, je také autorkou několika knížek a pedagožkou, a před pár lety vstoupila i do politiky. V pátek 2. srpna slaví sedmdesáté narozeniny.

„Zajímá mě úloha osobnosti v dějinách, umělecká výpověď o stavu světa nebo historické události zasahující do našich dnů,“ vysvětlila tvůrkyně, k jejímž nedávným snímkům patří Magický hlas rebelky o zpěvačce a signatářce Charty 77 Martě Kubišové, Věra 68 o gymnastce Věře Čáslavské, a nejnověji celovečerní dokument Červená o neobyčejném životě české pěvkyně na pozadí dramatických událostí 20. století. Všechny filmy sklidily úspěch i ocenění, Červená dostala Českého lva.



V hledáčku Sommerové, narozené 2. srpna 1949 v Praze, bývají často „silní lidé, které osud těžce zasáhl a nějak zaskočil“. Do její filmografie patří i dokumenty o Jiřím Šlitrovi a Bohumilu Hrabalovi, pár kapitol z polemického cyklu Ztracená duše národa a retrospektivní koláž Moje 20. století. Vypravila se také do venkovského regionu nedaleko Prahy. Točila o vozíčkářích, o důchodcích, o lidech s rakovinou.

Velmi ji zajímají partnerské vztahy: „V určité fázi života jsem prostě zjistila, že vztahy mezi mužem a ženou nejsou v téhle patriarchální společnosti v pořádku.“ Podle Sommerové je nutné, aby se muži vrátili víc do rodin a ženy vyšly víc na veřejnost.



Sama k této tematice přispěla sérií tří stejnojmenných knih na základě úspěšného filmu O čem sní ženy: „Dělám to proto, abych zpovědí pomohla jiným ženám, které prožily něco podobného, a myslí si, že jsou úchylné, nenormální.“

Hnacím motorem jejího úsilí v této oblasti je i vlastní nepříliš radostné dětství, dospívání ve druhé polovině šedesátých let bylo prý už příjemné: „Byla jsem duchem hipísačka, což jsem asi dodneška. Ideovým praporem pro mne byli Beatles a Rolling Stones. Veškeré umění, které v Praze bylo k mání, jsem nenasytně požírala. Studovala jsem sice chemickou průmyslovku, ale ze školy jsme šli na výstavu, pak do kina a večer ještě do divadla.“

Našla se až na studiích FAMU v ponurých 70. letech: „Pamatuju si ten depresivní pocit beznaděje. Strašně jsem prožívala společenský pád, zapovídání všeho...“ V letech 1979-1981 pracovala jako redaktorka v České televizi, po svatbě s druhým manželem, dokumentaristou Janem Špátou, „utekla“ na 12 let točit filmy do Krátkého filmu Praha.

Tvorba dokumentů po roce 1989

Po revoluci v roce 1989 přešla na tvorbu dokumentárních filmů pro Českou televizi. Začala pracovat pro společnosti Febio, Film a sociologie a World Circle Foundation. V letech 1991-2002 též učila na pražské FAMU, od roku 1994 tu vedla katedru dokumentární tvorby. Od roku 2014 je Sommerová místopředsedkyní Liberálně ekologické strany (LES).

Mezi její nejslavnější tituly patří: Konkurz na rok 2000, Jednotřídka, Miluj bližního svého, Máňa, Nesmrtelná hvězda Božena Němcová, Konec světa v srdci Evropy, Máňa po deseti letech, Křídla Andělů a Láska včera, dnes a zítra.

Nejdůležitější vlastností dokumentaristy je pružnost, tvrdí Sommerová, která dnes žije po dvou manželstvích sama a tato samota jí prý přinesla svobodu.

Velkou láskou Sommerové je postava spisovatelky Boženy Němcové a čtení knih obecně: „Skrze četbu knih vede nejspolehlivější a nejkrásnější cesta k probuzení lidskosti,“ říká. A chtěla by prý, aby si ji lidé pamatovali jako „zářivou blondýnu s dlouhými vlasy, která u plotny i za kamerou káže feministické myšlenky“.

A radost jí dělá i rodina. S bývalým manželem, již zesnulým kameramanem a režisérem Janem Špátou, má Sommerová dceru Olgu, také filmařku, mimo jiné autorku dokumentu Oko nad Prahou o architektovi Janu Kaplickém. Nyní Špátová pracuje se svým manželem, kameramanem Janem Malířem, s nímž má dvouletou dceru Olgu, na natáčení dokumentárního filmu o Karlu Gottovi. A syn Sommerové Jakub se také věnuje filmové tvorbě.