Bývalý pražský primátor Tomáš Hudeček se po letech opět podílí na směřování hlavního města. Stal se vedoucím nové Sekce rozvoje města pražského Institutu plánování a rozvoje (IPR). Říká, že město je výsledek nedodělaných koncepcí. Něco se začne, ale pak se to z mnoha důvodů nedokončí. Město mělo vizi, ale na tu se začal nabalovat nový směr.

Lidovky.cz: Jak se pozná kvalitní město?

Ptejme se, zda je účelné a vhodné pro život. Každá epocha si k tomu ale dodává nějaký další požadavek. Dříve lidé chtěli, aby bylo město průmyslové nebo aby bylo bohaté.

Lidovky.cz: Co si přidávají dnes?

Dnes říkáme, a platí to tedy pro dobu necovidovou, že je to místo, kam se člověk rád vrací. Cestování je dnes snadné, není složité studovat nebo pracovat jinde. Pak jde o to, kam se člověk chce vracet, kde to má rád.