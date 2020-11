Některé celebrity hrozí odchodem z USA, pokud ve volbách znovu uspěje Trump

Praha Donald Trump zvítězí? Je možné, že odejdeme ze země. Tak by šly shrnout předvolební vzkazy několika amerických celebrit před letošními prezidentskými volbami. Server Lidovky.cz nabízí přehled těch nejzvučnějších jmen.

Bruce Springsteen

Americká hudební legenda, která prodala v USA více než 65 milionů alb, celosvětově pak přes 120 milionů nahrávek a mezi jejíž nejznámější hity patří Dancing in The Dark nebo Born in the U.S.A., svým odchodem ze země pohrozila v říjnu.

„Pokud bude Trump znovu zvolen, což nebude, právě teď předpovídám, že prohraje - ale pokud se tak náhodou stane, uvidíme se v příštím letadle,“ řekl Springsteen australským médiím v říjnu během virtuálního chatu.