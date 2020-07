Někteří rodiče si nechtějí připustit, že jejich dítě má duševní obtíže. Najít pomoc je složité, míní odbornice

Praha Organizace Nevypusť duši se již pátým rokem zabývá destigmatizací psychických poruch a osvětou v oblasti duševního zdraví. Podává veřejnosti relevantní informace a vyvrací zažité mýty. Zaměřuje se především na duševní zdraví dětí a dospívajících, protože podle slov její zakladatelky a vystudované neurovědkyně Marie Salomonové jde o jednu z nejohroženějších skupin, která si mnohdy sama nemůže vyhledat dlouhodobou pomoc.

Lidovky.cz: Jak se mínění veřejnosti o duševním zdraví proměnilo za dobu fungování vaší organizace?

Aktivity Nevypusť duši běží pět let. Můžeme hodnotit data, která nám poskytli převážně středoškoláci, za kterými jezdíme čtyři roky. V mladé generaci určitě k posunu dochází. Přestávají se bát o duševním zdraví mluvit, už to pro ně není tak velké stigma.

Nemůžeme však říct, že to je pouze naše zásluha. Projektů, které popularizují téma duševního zdraví, je více. Nejsme si však jistí, zda se daří bořit stigma i u starší generace a u lidí, kteří dokončili studium na vysoké škole třeba před deseti a více lety. Tato data pravidelně měří Národní ústav duševního zdraví. Věřím, že aktualizovaná budou brzy.



Lidovky.cz: Vidíte kromě obav z mluvení o duševním zdraví problém ještě někde jinde?

Myslím, že se nám úspěšně daří narušovat tabu okolo úzkostných a depresivních poruch, ale stigma ohledně schizofrenie či bipolární poruchy je stále velmi vysoké. Dále vidíme problém v gramotnosti v oblasti duševního zdraví v ČR. Lidé neumějí rozpoznávat příznaky duševních nemocí a neví, kam se obrátit pro pomoc. Částečně je to způsobené velmi špatnou dostupností služeb pro děti a mladistvé. Problematicky vnímáme například Karlovarský kraj, ale i další regiony.

Lidovky.cz: Proč je stigma u některých duševních poruch vyšší?

Z velké části za to může zkreslená medializace. Média podávají informace pouze o závažných případech, kdy došlo k nějakému neštěstí. Ve srovnání s ostatními lidmi, kteří trpí těmito diagnózami, jde však o úplné minimum. Média často spojují trestné činy s duševním onemocněním pachatelů, ačkoliv spojitost skutečně prokázána nebyla.

Lidovky.cz: Zmínila jste špatnou dostupnost potřebných služeb pro děti a mladistvé. Čím je způsobena?

Jde o multifaktoriální záležitost. Péčí o duševní zdraví dětí se zaobírá velmi málo lidí. Máme velký nedostatek dětských psychiatrů a klinických psychologů. Obecně obory se zaměřením na dětskou a dorostovou psychologii a psychiatrii u nás nejsou příliš atraktivní.

Když se člověk, který má zájem o tyto obory, narodí v Karlovarském kraji, jde je většinou studovat do Prahy nebo jiného města a už se do rodného místa nevrátí. Často se to děje proto, že nemá ve svém kraji příležitost pro další vzdělávání a atestační přípravu nebo tam být nechce.

Lidovky.cz: Řešíte tyto potíže s ministerstvem zdravotnictví?

Snažíme se dlouhodobě přispívat do reformy psychiatrické péče svými komentáři, ale změna je velmi pozvolná. V lednu byl schválen Národní akční plán pro duševní zdraví 2020-2030, který obsahuje i péči o děti a dorost. Mimo jiné se v něm řeší i posílení krizové péče. V ČR máme pouze pět krizových center, která jsou navíc umístěna pouze ve třech krajích.

Během protiepidemických opatření vyšlo více na povrch, že celková péče o jedince s duševními potížemi je opravdu nedostatečná. Na základě toho jsme společně s platformou Youth, Speak Up! napsali otevřený dopis pro ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo práce a sociálních věcí, aby s námi o tom komunikovaly. V něm jsme se zaměřili na péči o děti a mladistvé v současné situaci po rozvolnění pandemických opatření.

Lidovky.cz: Z jakého důvodu je reforma psychiatrické péče tak pomalá?

Duševní zdraví je multiresortní téma. Péče o děti a mladistvé nespadá pouze pod ministerstvo zdravotnictví. Dotýká se i ministerstva školství, které má pod sebou například celou síť pedagogicko-psychologických poraden. Dále patří i ministerstvu práce a sociálních věcí, které zřizuje a podporuje sociální služby pro duševní zdraví.

Částečně tak problém spočívá v tom, že si systémové problémy, které se týkají duševního zdraví, jednotlivá ministerstva přehazují jako horký brambor. Nikdo za to nechce nést odpovědnost a poskytnout pro ně finance. Skrze ten dopis jsme se pokusili dostat všechna ministerstva k jednomu stolu. Odeslali jsme ho před pár dny, vyjádření ještě nemáme.

Lidovky.cz: Proč jsou vaší cílovou skupinou primárně děti a mladiství?

Děti a mladiství jsou velmi ohrožená skupina. Padesát procent chronických duševních potíží se objeví do čtrnáctého roku a sedmdesát pět procent do čtyřiadvacátého roku. Když se k člověku dostane pomoc hned po prvních příznacích onemocnění, může to zásadně ovlivnit jeho kvalitu života do následujících let. Bude mít větší šanci boj s duševním onemocněním vyhrát. Pragmaticky jsme se zaměřili na skupinu, které můžeme nejvíce pomoci.

Dospělí lidé mohou vyhledat pomoc, ale u dítěte je to složitější. Pokud potřebuje dlouhodobější péči odborníků, musí o tom být informovaní jeho zákonní zástupci. Někteří rodiče v sobě však nosí stigma a nechtějí připustit, že má jejich dítě duševní obtíže. Vedle rodičů mohou i učitelé ve školách duševní potíže dospívajících zlehčovat nebo naopak výrazně přispět k jejich řešení. Často ale nechápou, co by mohlo mít dítě za problémy, když ještě nemá dvě hypotéky a neřeší rozvod.

Děti a dospívající mají víc překážek ve vyhledávání pomoci. Rozhodně rodičům ani učitelům nic nevyčítám. Neznamená to, že jsou špatní lidé, ale nedostali dostatek relevantních informací a není jim poskytnuta systémová podpora, což se snažíme změnit.