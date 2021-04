Není na nich vidět pot a jen tak je neumažete. Unikátní trička navrhují tři kamarádi z Chrudimi

Ačkoli svou vlastní práci mají, pustili se tři přátelé René Němeček, Martin Burkoň, Pavel Hrstka z Chrudimi do svého vlastního projektu. Chtěli taková trička, která se jen tak neušpiní a nebude na nich vidět pot. Dva roky jsme se bránili spojení se sportem a nakonec jsme to vzdali. Sice se říká, že bavlna se pro sport nehodí, ale někomu naopak vyhovuje,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Pavel Hrstka.

Lidovky.cz: Máte práci, rodiny, a přesto jste si našli čas na společný projekt. Jak vás napadlo navrhovat a vyrábět vlastní oblečení?

Nejdříve to bylo po nocích, neboť každý měl svoji práci. A když děti spaly, tak se pracovalo na CityZen. Na složenky vydělat musíte a náš koníček polykal úspory. Rozhodně to bylo zajímavé období. Za to, že vyrábíme vlastní oblečení, může René. Vymyslel úpravu, která posouvá oděvy o velký kus dál a to zaujalo Martina i mě. Do výroby obyčejného oblečení bychom nejspíš nešli. Shodujeme se, že by nás to tolik ani nebavilo. Naše trika jsou ale jiná. Mají příběh.

Lidovky.cz: Vaše trička nejsou úplně „obyčejná“. Není na nich vidět pot ani špína. Jak dlouho jste hledali či vyvíjeli takový materiál?

První myšlenka Reného je stará mnoho let. Nejdřív z výroby vypadávaly totální zmetky, pak trika, která fungovala, ale byla ošklivá a nakonec se vše sešlo a bylo na světě triko, které jsme se nestyděli nosit. To ko je v podstatě jednoduchý produkt a vypadá to, že výroba je jednoduchá, ale věřte mi, že není. Ano, není to jaderná elektrárna, ale také to není tak, že vezmu nůžky, něco na stole nastříhám, sešiji a výsledkem je super triko.

Lidovky.cz: Vnější strana triček je hydrofobní, takže většina špíny z něj prostě steče. Na druhou stranu nepropustí pot. Takové oblečení by se hodilo jistě i sportovcům..

Trika jsou unikátní, není na nich vidět pot a mají sníženou špinivost a další zajímavé vlastnosti, které oceníte každý den. Triko, co si ráno oblečete, si stejné večer sundáte, a to je nádhera. Když se mluví o potu, tak automaticky naskakuje konotace se sportem, protože tam se potíme. Dva roky jsme se bránili spojení se sportem a nakonec jsme to vzdali. Od vzniku funkčního prádla se říká: „Bavlna na sport je špatně, protože studí, když je mokrá.“ A to je pravda.

Když opomeneme Merino, tak všechno funkční prádlo je z plastu, a to mnoha lidem vadí, protože to není příjemné. Další fakt je ten, že máte různé úrovně sportu - od vrcholového sportovce až po ty rekreační či náhodné, kteří to ani nepovažují za sport. Ty výkonnější si vezmou speciální produkty a ten zbytek chce bavlnu, takže připravujeme bavlněnou sportovní kolekci.

Lidovky.cz: Hlavním materiálem je speciálně upravená bavlna - kde oblečení necháváte šít?

Od počátku myšlenky víme, že chceme vyrábět v České republice, protože nevidíme smysl v dopravování kontejnerů napříč světem. Dovezeme bavlněnou přízi, která zde neroste, a vše už probíhá v Česku. Hlavními partnery jsou společnosti Sintex a Pleas.

Lidovky.cz: Používáte dlouhovlákennou bavlnu, kde ji nakupujete?

Zde není jednoznačná odpověď, protože ji nakupujeme prostě tam, kde je zrovna k dispozici bavlna v kvalitě, kterou potřebujeme. Na začátku letošního roku je například bavlny velký nedostatek.

Lidovky.cz: Jak se vás dotkla současná situace - jak moc vám ztěžuje práci a podnikání?

Komplikace ze současné doby vyplývají a mají je myslím všichni. Největší komplikace máme, když se zavírají továrny a zastavuje se výroba. Máme naplánované kampaně a nemáte produkt na prodej, tak přichází improvizace. Covid ohrožuje i nás, takže rozdělujeme lidi, nařizujeme home office, využíváme on-line nástroje. Aby to nebylo jen negativní, tak díky covidu jsem ušetřil moc času za volantem, protože většinu schůzek děláme on-line. Před covidem jsem prošoféroval cca 700 hodin ročně, což je 85 dní, když vezmu 8,5hodinovou dobu. Odhaduji, že jsem ušetřil 500 hodin, které využiji jinak.

Lidovky.cz: Všichni tři pocházíte z Chrudimi, máte ve městě také prodejnu?

Jsme Chrudimáci. Ve městě máme sídlo, sklady a partnerskou prodejnu. Čekáme na otevření obchodů, neboť hledáme partnerské prodejny po celém Česku. Stále platí, že se většina oděvů prodává v kamenných obchodech.

Lidovky.cz: Zakládáte si také na osobní komunikaci se zákazníky, není to vyčerpávající? Jak to zvládáte při své práci?

Máme výjimečný produkt a ten si zaslouží výjimečný servis. Ono bavit se zákazníky je velmi inspirativní a získáváte krásnou zpětnou vazbu, kterou potřebujete pro další vývoj. Mám rád, když je o mně dobře postaráno, ať je to v obchodě nebo v restauraci u okénka s kávou. Myslím, že to není žádné moudro a máme to tak všichni. No a my to jen děláme.

Lidovky.cz: Proč jste značku pojmenovali CityZen? Co to pro vás znamená?

Začali jsme pod jiným brandem, ale ten se nám nelíbil, tak jsme s agenturou vymysleli CityZen. Sice jsme v ten okamžik úplně zapomněli na určitou značku hodinek, ale už nebylo cesty zpět. Říct to jednoduše, abychom čtenáře nenudili, není jednoduché, ale zkusím. Naše oblečení je pro aktivní lidi ve všech směrech pro každodenní nošení do práce, ve volném čase a pro každého. A to vše na přírodních, udržitelných materiálech s vysokými standardy ekologie ve výrobě. Nechceme výrobky zbytečně vozit přes půl světa, když to umíme vyrobit v České republice a navázat tak na slávu českého textilního průmyslu. Zdokonalíme každý šatník. Máme inovativní oblečení, které umí jednoduše více.

Lidovky.cz: Trička jsou jednoduchá, ale majiteli zajistí neuvěřitelný komfort. Plánujete rozšiřovat kolekce třeba i o šaty či košile nebo jiné oblečení?

Zákazníci nám píšou, že si triko oblékli a nechtějí ho sundat, ten komfort je super. Plány jsou velké. Pracujeme na nových barvách trik pro muže i ženy. Letos jsme uvedli neviditelné triko pod košili, připravujeme antibakteriální spodní prádlo, luxusní dámské a pánské košile a dětskou kolekci. Rozšiřujeme nabídku barev pánských polokošil a konečně budeme mít i dámská pola. Na podzim budou trika s dlouhým rukávem, dámské neviditelné triko a košilky. Pracujeme na sportovní kolekci a dalších kouscích do šatníku, ale nemohu prozradit vše, aby bylo i nějaké překvapení.