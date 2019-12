Není to jenom o tom, že přijdete, jste hezká a necháte se vyfotit, říká modelka a influencerka Kasanová

Praha Bývalá miss Kateřina Kasanová uplynulý týden předávala jednu z cen v anketě osobnosti sociálních sítí Czech Social Awards 2019. Loni ve stejnou dobu reprezentovala Českou republiku na Miss World. Příští rok se pro změnu chystá pracovně do USA. A právě na otázky týkající se všech zmíněných témat Kasanová odpovídala pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Minulý týden jste předávala cenu na Czech Social Awards. Co pro Vás sociální sítě znamenají?

Beru je jako nástroj ke komunikaci s lidmi. Když mi po miss narostli sledující na Instagramu ze dvou tisíc na čtyřicet, začala jsem si uvědomovat, že mě sledují i mladší dívky, které se mnou inspirují a mají pocit, že to, co udělám já, je správné. Snažím se na sociálních sítích být přirozená a ukázat, že být sám sebou je to nejdůležitější. Nikomu nic nenutím, ale ráda bych byla dobrým vzorem a inspirací pro mé sledující.

Lidovky.cz: Je pro vás Instagram víc zábavou, nebo zdrojem obživy?

To je těžké říct. Poslední půl rok jsem totiž influencerkou, takže Instagram už je i část mé práce.

Lidovky.cz: A je pro Vás finančně výhodnější být modelkou, nebo influencerkou?

Vzhledem k tomu, že jsem modelka, ale i influencerka, tak si mě klienti bookují většinou na obě pozice zároveň, což je ta nejvýhodnější situace. Ale všeobecně influencering je u klientů čím dál tím víc oblíbenější a modeling jako takový už není to, co bývávalo. Momentálně je ale pro mě výhodnější modeling, protože zatím na Instagramu nemám tak velký počet sledujících.

Lidovky.cz: Když máte na Instagramu příspěvek, ve kterém něco propagujete, co všechno předchází tomu, než vyjde konečná fotka?

Mně to zrovna dělá docela problém, protože s tím začínám. Trvá mi to opravdu dlouho. Já než něco vyfotím. A ty popisky. Vymyslet něco, aby to bylo přirozené a ne strojené, trvá mi to. Většinou na to mám vyhrazený třeba i celý den. Člověk se musí hezky obléknout, namalovat, vyfotit fotku, napsat k ní nějaký popisek a poté to celé ještě poslat ke schválení. Zabere to dost času, je to vlastně jako práce.

Kateřina Kasanová Narodila se 4. 1. 1999 v Semilech.

V roce 2017 se stala Miss Czech Republic a o rok později reprezentovala Česko na Miss World.

V současné době je kromě modelingu také influencerkou na Instagramu.

Mezi modelkami vyniká mimo jiného tím, že má každé oko jiné barvy.

Zastupuje ji modelingová agentura Pure Model Managament.

Lidovky.cz: Předpokládám, že jste tak stále raději modelkou než instagramerkou.

To stoprocentně (smích).

Lidovky.cz: Co vás na práci modelky baví nejvíce?

Nejraději mám to, že člověk stále poznává nové lidi. Já jsem jako malá přemýšlela, že by mě bavilo dělat psychosomatoložku nebo regresní terapeutku. Moc ráda totiž poznávám osobnosti lidí a u modelingu je hodně vidět, jak je každý z nás úplně jiný. Člověk navíc při práci modelky může být sám sebou.

Lidovky.cz: Jak to myslíte?

Není to jenom o tom, že přijdete, jste hezká a necháte se vyfotit. Vy se tam postavíte a musíte ze sebe něco vydat. Z té fotky musí být něco cítit a to je právě na vás.

Lidovky.cz: Chtěla jste být modelkou už v mládí?

To ano, ale nikdy jsem si úplně nevěřila. Říkala jsem si, že takovou práci budu moct dělat třeba do pětadvaceti, ale co po tom.





Lidovky.cz: Předpokládám, že nyní si už věříte.

Víte, dřív jsem byla v menší soutěži, než je miss. Tam jsem neuspěla, poté jsem i důsledkem toho měla velmi malé sebevědomí.

Lidovky.cz: Co bylo dál?

Rozhodla jsem se jít na regresní terapii, byla jsem tam dvakrát a moc mi to pomohlo. Terapeutka mi kromě jiného například poradila, ať si každé ráno říkám všechny věci, za které jsem ráda. Takže jsem se tak jako chválila, ale zase ne nějak přehnaně (smích). Večer jsem si pak pro změnu vyjmenovávala tři věci, za které jsem vděčná. Celkově se mi v tomto období moc ulevilo.

Když jsem poté šla na Miss, už jsem se nesoustředila jen na výhru, ale každý den jsem si užívala a postupně se mi začalo všude dařit. Myslím si, že to je zejména díky terapii.

Vzpomínky na Miss World

Lidovky.cz: Říkáte, že se vám všude začalo dařit. Příští rok máte v plánu odletět pracovně do USA. Už víte, kdy to bude?

Pravděpodobně poletím někdy před prázdninami a alespoň na tři měsíce.

Lidovky.cz: Už máte nějaké konkrétní zakázky?

To zatím ne. Já tam odletím a převezme si mě modelingová agentura, tu budu mít v Los Angeles. Člověk potom ve městě chodí na castingy a musí si své místo zasloužit. Určitě to není tak, že bych už předem měla něco jasné.

Lidovky.cz: Jaká od toho máte očekávání? S jakými pocity tam vyrazíte?

Říkala jsem si, že už je nejvyšší čas někam vycestovat. Holky začínají v zahraničí třeba v patnácti letech. Já mám strach z toho, že čím budu starší, tím víc se pak budu bát. Navíc si myslím, že člověku pobyt v zahraničí hodně dá. Musíte se v cizině postarat sám o sebe, naučíte se lépe angličtinu, jste potom takový průbojnější.

Lidovky.cz: Už se na cestu nějak chystáte?

Chodím cvičit, držím si jídelníček, v Americe je velká konkurence. Musím pro to něco udělat, abych měla šanci uspět.

Lidovky.cz: Už je to rok od té doby, co jste reprezentovala Českou republiku na Miss World. Jak na to vzpomínáte?

Bylo to skvělé. Na jednou místě se sejde přes sto holek s jinou kulturou, zvyky a podobně. Jak jsem říkala, že ráda poznávám nové lidi, pro mě to bylo něco naprosto úžasného. Také jsem si tam procvičila angličtinu.

Lidovky.cz: Nevím, jestli to je porovnatelné, ale v čem se Miss World nejvíce liší od tuzemských soutěží krásy, když tedy pomineme fakt, že se tam sjedou dívky ze všech koutů světa?

Vesměs to je podobné, ale několikanásobně větší. Děláte rozhovory, je tam talentová soutěž, promenáda v plavkách, ale prostě… Kde jdete, tam na vás všichni koukají, člověk to nedokáže pochopit.

Lidovky.cz: Jste Miss Czech Republic 2017, byla jste na Miss World 2018, nyní poletíte za prací do Ameriky. Máte nějaký sen, kam až byste to chtěla dotáhnout?

To je těžká otázka, často ji pokládají i na Miss (smích). Bude to znít jako klišé, ale můj sen je být šťastná a spokojená s tím, co dělám. Kdybych navíc u toho někomu pomohla, i kdyby to měl být třeba jen jeden člověk, tak to mě naplní nejvíce.