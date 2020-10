Nespadám už do kategorie ‚z Východu’, nemusím tak ztvárňovat jen prostitutky, říká herečka Babišová

Praha Herečka Martina Babišová o tom, jak se studuje herectví v angličtině, po jakých hercích je dnes poptávka a proč ji nebaví role manželek a milenek.

Nedávno získala cenu filmového festivalu v kanadském Torontu, hrála v řadě zahraničních produkcí a objevila se i v českých seriálech. Martina Babišová patří mezi nejnadějnější mladé české herečky. Je milá a přátelská a při rozhovoru s ní máte pocit, že jste si šli poklábosit s kamarádkou. Podle vzhledu, hereckých zkušeností a dokonalého anglického přízvuku by ji však možná někdo tipoval spíš na Irku. Točila po boku hollywoodských hvězd, ale i českých zvučných jmen, jako jsou Ivan Trojan nebo Miroslav Krobot, a až nebude dostávat zajímavé ženské role, tak si je, jak říká, sama napíše.



Herectví jste vystudovala v Irsku. Není zrovna u téhle profese lepší věnovat se jí v rodném jazyce?

Bylo to ještě složitější: musela jsem se naučit nejen dobře anglicky, ale umět v tom jazyce i cítit a přemýšlet. Na druhou stranu si myslím, že jazyk není na hraní to nejdůležitější. Je to jen technikálie, skrze niž komunikujete jednotlivá slova. Musíte jít ale mnohem hlouběji. Dobrá zkouška herectví je, když vypnete zvuk a pozorujete jen mimiku obličeje a tělo, jestli dokážete porozumět i beze slov.