Netradiční publikace představuje Wericha jako milovníka jídla

PRAHA Dvacet receptů napsaných spolu se vzpomínkami na druhé straně fotografií nabízí netradiční publikace Jan Werich - Moje oblíbené recepty. Čtenář se při pohledu do Werichovy kuchyně seznámí s další tváří oblíbeného herce, tentokrát jako milovníka jídla. Publikaci dnes za přítomnosti Evy Tůmové, rodinné přítelkyně a hospodyně Wericha, a fotografa Pavla Váchy pokřtili ve Werichově vile v Praze. Kmotrem se stal Roman Vaněk z Pražského kulinářského institutu.

Recepty pocházejí ze starých kuchařských knih rodiny Tůmové, ale také od Werichovy ženy Zdeny. Na fotografických kartách je například recept na Werichův oblíbený předkrm, kterým byly škvarkové placky, na polévku z hovězí oháňky, srnčí steaky s banány, argentinský salát nebo dýňový koláč.



„Nebyla jsem žádná Werichova kuchařka, jak mě omylem označili nepozorní novináři. Byla jsem spíše takovou holkou pro všechno, starala jsem se třeba i o Werichovu vnučku,“ řekla třiaosmdesátiletá Tůmová, která svoji úlohu v rodině Werichových charakterizovala jako „vděčná pozorovatelka“.



Tůmová se s rodinou Werichových sblížila a pomáhala s ošetřováním nemocného herce. Zaznamenala rodinné recepty Werichových, jako třeba proslavený šoulet. Vzpomínala, že na Vánoce se u Werichů vystřídalo i 120 hostů, připravovali se šneci, uzené koleno, nebo jen párky, ale s mnoha různými přílohami, které přiváželi návštěvníci ze svých cest do světa. „Werich měl rád méně obvyklá jídla, která si jeho rodina oblíbila za jejich pobytu v Americe,“ sdělila.

Autorem koncepce publikace je studio Mowshe. „Werich sbíral kuchařky a v dnešní době by byl možná jejich vydavatelem,“ podotkl zástupce studia Michal Gregorini.

Werichovu zálibu v kuchařkách na jedné z fotografických karet zaznamenala i Tůmová. „Ale on si to kupoval jen jako z povinnosti nebo z radosti, že dělá sbírku. On to četl jako beletrii a úplně jste ho viděl, když seděl nad tou kuchařkou, jak si pochutnává. Jak mu chutná, protože si uměl ty chutě všechny představit,“ napsala.

Zájem o vše spojené se jménem Jana Wericha je stále velký. Nedávno se na knižním trhu objevila kniha Jiřího Janouška Jan Werich za oponou. Autora, kterému Werich odkázal svůj osobní a rodinný archiv, vyzpovídá ředitel divadla Viola Robert Tamchyna. Kniha přinášející na tři stovky unikátních fotografií z Werichova rodinného archivu doplněných dobovými svědectvími a komentáři, je v současné době v čele žebříčku prodejnosti knih v knihkupectví Luxor, které je s 31 pobočkami po celé České republice největší knihkupeckou sítí v ČR.