Nezdolný bojovník proti komunismu. Pravomil Raichl dokázal utéct z přísně střeženého Leopoldova

Nepočítáme-li čs. legionáře, byli prvními čs. občany, kteří poznali zločinnou podstatu sovětského režimu vojáci československých vojenských jednotek bojujících na východní frontě v letech 2. světové války. Mnohé z nich zachránil vstup do armády před jistou smrtí v lágrech „souostroví Gulag“. Jedním z nich byl i Pravomil Raichl.

Narodil se 31. ledna 1921 v obci Skůry (dnes číst obce Hobšovice v okrese Kladno). Po vychození obecné a měšťanské školy pokračoval ve studiu na lesnické škole v Písku. Koncem roku 1939 se rozhodl odejít za hranice, aby se zbraní v ruce bojoval za obnovu Československa. Protože se mu z Maďarska nepodařilo dostat do Jugoslávie, odešel přes hranice do Sovětského svazu, kde byl zatčen a odsouzen jako špion na pět let vězení. Prošel několika sovětskými koncentračními tábory. Propuštěn byl v důsledku amnestie vyhlášené pro československé občany po napadení SSSR Německem. Koncem roku 1941 se vystoupil do vznikající čs. vojenské jednotky v Buzuluku.



Zúčastnil se osvobozování Kyjeva, bojů u Bílé Cerekve a na Dukle a osvobozování Slovenska. Za prokázanou statečnost byl několikrát vyznamenán a dosáhl důstojnické hodnosti. S poměry panujícími v poválečném Československu však nebyl spokojen. Problémy s komunistky ovládanou vojenskou kontrarozvědkou řízenou nechvalně proslulým Bedřichem Reicinem jej vedly v roce 1946 z tomu, že odešel do amerického okupačního pásma Německa. Po několika měsících se vrátil, byl však uvězněn.



V létě 1947 jej propustili na svobodu. Reicinovo OBZ jej však dále sledovalo a nasadilo na něj několik agentů-provokatérů. Na podzim Raichla kontaktovala dvojice mužů, kteří se představili jako američtí zpravodajci „Edy“ a „Tony“. Ve skutečnosti se jednalo o Evžena Abrahamoviče a Emila Orovana pracující pro Reicina. Počátkem listopadu 1947 byl Raichl společně s asi čtyřmi desítkami svých přátel a známých zatčen. Pro případ se vžilo označení Mostecká špionážní aféra. Jejím účelem bylo destabilizovat společnost třetí republiky, oslabit pozice demokratických stran, jichž byla většina zatčených příslušníky a připravit cestu pro převzetí moci komunisty.



Před soud se dostal až po únorovém převratu. Přestože vyprovokovaná činnost nemohla být podle čs. právního řádu trestná, byl Pravomil Rajchl nakonec odsouzen na doživotí. Tím jeho příběh ovšem zdaleka neskončil. Počátkem roku 1952 se mu ještě s několika dalšími vězni podařilo uprchnout z Leopoldova, jedné z nejhorších a nejlépe střežených komunistických věznic. Dostal se přes hranice do východního Německa a přes něj pak do Západního Berlína.

Spolužil v čs. strážní rotě americké armády ve Spolkové republice Německo a roku 1954 emigroval do USA. Do vlasti se začal vracet až po listopadu 1989, kdy byl plně soudně a občansky rehabilitován. Zemřel 25. února 2002 v Plzni.