Nikdo neměl návod, jak postupovat, říká bývalý německý prezident Joachim Gauck

Když toužíte po svobodě, vypadá jako ryzí štěstí, když ji ale získáte, připomíná dlouhý seznam úkolů. Některé státy bývalého východního bloku upadly po velké revoluční vlně roku 1989 do stavu apatie z nasycenosti. Teď se ale jejich občané mnohde zase zapojují do veřejného dění, soudí bývalý německý spolkový prezident Joachim Gauck.

LN Jak byste charakterizoval situaci v současném Německu třicet let od pádu berlínské zdi? Je země ještě rozdělena?

Ano, v několikero ohledech. Jednak je pořád stále patrný rozdíl v politické kultuře mezi západem a východem, což souvisí s tím, že východní Německo – podobně jako Česká republika nebo Polsko a ostatní země střední a východní Evropy – je stále ještě transformační společností. Znamená to, že chování i způsob rozhodování velkých skupin obyvatelstva se liší od států, jež měly desítky let možnost žít v demokracii. Proto vidíme, že obě části Německa hlasují při volbách odlišně.

Za druhé, přetrvávají výrazné rozdíly v pohledu na otevřenou společnost, na důležitost svobody. Liší se pohledy na schopnosti vlády řešit problémy a i na stát jako celek.