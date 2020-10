Nový světový pořádek. V našem chování se kvůli koronaviru bude muset ledacos změnit

28. října 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Lidé

Během jarní první vlny jsme si mohli říkat, že je to chvilková a přechodná záležitost, a kdyby se jednalo o vlnu poslední, možná by to tak i bylo. Ovšem dnes už je jasné, že se nám covid a vše, co s sebou přinesl, vepíšou do životů mnohem trvaleji.

Smrtnost, číslo R, trasování, virová nálož, PCR, promoření, kolektivní imunita. Pokud to nepatří k vaší práci, nejspíš jste tato slova ještě před rokem vůbec neznali. Dnes patří k nejpoužívanějším – a několik následujících generací je pravděpodobně už nikdy nezapomene, ačkoli už koronavirová pandemie bude dávno minulostí.