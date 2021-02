Pandemie podporuje domácí násilí. Týká se i žen, které žijí ve zdánlivě zdravých vztazích

PRAHA Přes 20 procent žen se někdy setkalo s násilnostmi – na jaře pak vyhledalo pomoc skoro o třetinu více obětí než obvykle. Domácí násilí je zpravidla dlouhodobé a cyklické. „Když jsme pracovaly se ženami-oběťmi domácího násilí, většinou si už ani nemohly vzpomenout, kdy to všechno začalo,“ říká Jaroslava Chaloupková z organizace Acorus.

Jsi doma?“ ptá se Klára opatrně a chvíli obezřetně naslouchá. V bytě je ticho. S úlevou si vydechne, pošle děti do pokojíčku a pustí se do vaření. Jenže za chvíli bouchnou dveře a Klára se přikrčí. Svého partnera ještě ani nevidí, ale už ho slyší: „S kým jsi mluvila? Kdes byla včera? No tak? To budou zase šunkofleky? Za co utrácíš ty peníze, co ti dávám? Jdu se najíst do hospody, kdo má ty šunkofleky pořád žrát.“ Na zem spadne povalená židle a ozve se nové bouchnutí dveří. Kláře se uleví. Na chvilku.