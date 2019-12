PEKÁRKOVÁ: Co vy víte o Vánocích?

Abby se už od dětství na všechno dívala jaksi… zvenku. Měla kde bydlet, to ano, a měla co jíst, ale všechno důležité, všechno, po čem toužila, jako by bylo za sklem, nedostupné. I její táta byl zasklený a nedostupný, v pěkném rámečku.

Nejhorší to bylo o Vánocích. Abby vždycky stála venku v sychravém londýnském počasí a koukala se, jak za sklem září světýlka, jak za sklem prodavači kupí haldy hraček, na které její máma neměla.

Billy už měl dva roky, když se Abby dozvěděla, že její otec nezemřel. Opustil mámu. Tak jako Billyho táta opustil Abby.

Abby se na rozdíl od matky nebála pohlédnout osudu do tváře. A co viděla, to se jí nelíbilo. Londýn barevněl a černal před očima. Chtěla by se přestěhovat na vesnickou samotu, aby Billyho uchránila, ale ti podivní „britové“ s nedefinovatelnou barvou pleti už pronikli i tam.

I tihle cizinci žili za sklem. A co bylo za sklem a ona na to nedosáhla, to bylo vždycky lepší. Abby jim záviděla, i když nevěděla co.

Do Vánoc zbývalo pár dní a Abby si zas jednou pořádně přihnula a pak se s Billym vydali za babičkou. V podzemce nebylo k hnutí. Tři podivíni neurčité barvy se rozhodli viset přímo nad nimi a Abby to bylo nepříjemné. Nenápadně zdvihla k ústům kabelku a dvěma loky se posilnila.

A pak to muselo ven. „Vždyť vy, co tu jste, nejste Angličani,“ oslovila spolucestující. „No řekněte, kdo z vás je Angličan? Tuhle vidím tři Asiaty. Vy, madam, jste nejspíš z Afriky. Copak jste taky Angličanka? Víte vy vůbec, že jsou Vánoce? A ty, jo, ty, co děláš, že neslyšíš – anebo nerozumíš? Jo, ty seš bílá, to uznávám, ale Angličanka nejseš, viď že ne? Přijela jsi sem z Polska.“

Abby se posilnila dalšími dvěma loky a pokračovala.

Záznam z mobilu, který natočil jistý ne-bílý chlapík, nejspíš původem z Jamajky, trvá tři minuty. Nezachycuje začátek jejího projevu, ale zachycuje příchod policie.

To odpoledne Abby zadrželi. Údajně tropila výtržnosti a požívala alkohol, což v metru není dovolené. Kdyby zrovna nebylo před Vánoci, nejspíš by si s ní popovídali a nechali ji jít. Jenomže teď už i policie fungovala ve vánočním modu, neměl kdo podepsat propouštěcí papíry – a Abby způsobila „rasový incident“. Zůstala ve vazbě. Billy musel na těch pár dní do pěstounské péče. Ujala se ho bangladéšská rodina.

„Co ti vědí o Vánocích?“ zhrozila se Abby. „Chtěla jsem mu ustrojit stromeček a…“ –„Neslaví Vánoce,“ vysvětlila jí bachařka z Pákistánu. „Proto byli v téhle chvíli k mání. Ale vy Vánoce oslavit můžete.“ A nabídla jí tradiční fíkový pudink.