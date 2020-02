PEKÁRKOVÁ: Na svatého Valentýna

PRAHA Dvě spoře oděné dívky na zadním sedadle mého taxíku si je ukazovaly a přely se, která má hezčí. Opile u toho výskaly, obě neochvějně přesvědčené, že ta její je lepší.

Když mě požádaly, ať je rozsoudím, fakt jsem nevěděla, co říct. Obě kytice vypadaly stejně – byly načančané a barevné, a přestože byly pravé, působily jaksi uměle. Určitě nebyly laciné a dívky z toho usoudily, že je jejich chlapci opravdu milují. Vracely se právě z večírku, jejich boyfriendi je usadili do taxíku, z každé strany jeden, a zaklapli za nimi dvířka. Ještě jsem ani nesešlápla plyn, a už se spiklenecky usmáli a oba sklopili hlavy do mobilů. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby volali svým dalším přítelkyním, případně manželkám.

Později ten večer jsem naložila spoustu dalších dívek s kyticemi, střídavě šťastných, že je jejich miláček pozval na drahou večeři a koupil jim zlaté náušnice, a zhrzených – to když se jim restaurace zdála příliš lidová a dárek laciný.

Vypadalo to, že všechny měří sílu lásky svých drahých v librách šterlinků, které dnes utratili.

Jednu jsem nechtíc urazila: nerozpoznala jsem totiž značku kabelky, nad kterou se rozplývala. Řekla jsem jen, že je moc pěkná.

„Pěkná?!“ pustila se do mě. „Tohle je“ – značku si prosím doplňte sami, já už si nevzpomínám – „a ty řekneš, že je pěkná?!“

Nejspíš na mně bylo vidět, že nezelenám závistí, a to ji rozčílilo. „A co tobě koupil tvůj přítel – jestli nějakýho máš?“ pronesla jízlivě.

„Mně? Nic.“

„Chudinko! Jak ho můžeš vystát? Kdyby mně můj chlap nic nedal, okamžitě se s ním rozejdu. O takovýho držgrešle nemám zájem.“

Nakonec mi, nejspíš ze soucitu, dala spropitné.

A do taxíku nasedl podnapilý Ir. „Pane na nebi!“ volal. „Fakt už jsou dvě hodiny v noci? Moje milá mě zabije. Jsem já to vůl!“

Liam měl v životě dvě lásky. Svou Mary a whisky. Ty dvě na sebe odjakživa žárlily. Mary mu zakazuje whisky, whisky ho láká, ať zůstane s ní a dá si ještě aspoň skleničku. Dnes se u ní zdržel trochu dlouho. A své Mary už ani kytku nekoupí…

Nechala jsem ho vybrat z kytic, které v mém autě zapomněly zákaznice, a Liamovi se rozzářily oči.

„Ty jsi úžasná! Ale co jí řeknu? Ukousne mi hlavu, že jsem zapomněl… na pitomýho Valentýna.“

„Řekni jí to, co skoromanžel říká mně: Miluju tě čtyřiadvacet hodin denně tři sta pětašedesát dní v roce. Valentýn Nevalentýn.“

„Čtyřiadvacet. Tři sta pětašedesát,“ opakoval si Liam ty cifry, aby je nepopletl. „Jsi geniální! Zachránilas mě!“

A se šťastným úsměvem a kyticí z druhé ruky v ruce zmizel ve dveřích.