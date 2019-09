PEKÁRKOVÁ: Terorismus a třetí strana

PRAHA Můj přítel K. rád chodí do halal shopů. Maso je tam lacinější a pravděpodobně i čerstvější než to, které koupíte, zatavené do plastu, v obchodních řetězcích. A hlavně: dá se tam smlouvat. Afghánci a Pákistánci – je jich tam celý den šest nebo osm – si ho oblíbili, přestože je černý (ano, mají trochu problém akceptovat lidi tmavší než oni sami), a snad si ho dokonce zamilovali.

Každý den jim totiž nosí Třetí stranu. Třetí stranu The Sun, nejproslulejšího pokleslého plátku v Anglii. The Sun po 46 let umisťoval každý den na třetí stránku obrázek mladé polonahé šťabajzny, která pohlížela čtenáři přímo do očí a něco mu o sobě prozradila, něco důvěrného, třeba že nemá ráda testování na zvířatech, ale má ráda slanečky. Třetí strana se stala tak proslulou, že po ní trafikanti pojmenovávali své krámky. Před časem mediální mogul Murdoch rozhodl, že Třetí stranu odstraní. Do moderní doby, kdy není vhodné vytvářet z žen užitkové předměty, se přece jenom nehodila. I tak se na tomtéž místě objevují děvčata – herečky, modelky a tak, sice o něco oblečenější, ale o nic méně svůdné.

Třetí stranou Sunu si K. prodavače omotal kolem prstu. Jsou to mladí kluci – málokterému je přes třicet – a věřte tomu, nebo ne, pokud nejsou ženatí, což většina z nich není, s největší pravděpodobností ještě nikdy, jak se říká, nepoznali ženu. V jejich otčině se chození se slečnami nenosí, leckdy můžou být rádi, když před svatbou spatří nevěstinu tvář. Ani několik let života v hříšné cizině je z panictví nevyléčí – pro většinu zdejších dívek a žen to nejsou perspektivní partneři. A ostatně nemají čas ženské nahánět, trčí v halal shopu od nevidím do nevidím. Neříkám to ráda, ale bojím se, že je to pravda: těmhle mužům celé dětství a mládí vymývali v rodné otčině mozky a ani několik let ve svobodné zemi jim je neodvymylo.

Jsou to vesměs moc hodní kluci, ale – mírně řečeno – nesmírně zranitelní. Kdyby se dostali do pracek některému z kazatelů nenávisti, kteří z frustrovaných, osamělých, zmatených nešťastníků dovedou vyrábět teroristy, Alláh ví, jak by to dopadlo. Tihle kluci jsou zvyklí poslouchat „autority“.

Naštěstí trčí v halal shopu od nevidím do nevidím.

A naštěstí jim K. každý den poskytuje úlevu. Vždycky když noviny dopadnou na pult, prodavači se po sobě podívají a poperou se pohledem. Pak vítěz sebere noviny a odebere se vzdělávat do zadní části krámku. Za chviličku se vrátí, celý udýchaný, napřímený, spokojený a veselý. A ochotný smlouvat s K. o cenu jehněčího.