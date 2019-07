PEKÁRKOVÁ: Vynikající kozí sýr, k čištění bot

Tenhle příběh znám díky kamarádce Jarče, která má dvě kozy. Dvě krásné, roztomilé, rozkošné kozičky, vonící po mléce a hebké na omak. Každý, kdo je uvidí, si je chce pohladit, a kdo si je pohladí, zamiluje si je.

Jarča své kozy rozmazluje. Každý den je vodí na pastvu, vyhledává pro ně meze se sladkou travičkou, daleko od silnice, aby nemusely s trávou žrát i zplodiny z pohonných hmot, a daleko od polí, která zemědělci zase „ošetřili“ nějakou srágorou. Jarka sice vypadá jako divoženka, ale o těchhle věcech hodně ví.

Své kozy neodčervuje, aby jejich bobky zůstaly vhodnou potravou pro larvy hmyzu. A na žádné preventivní prohlídky k veterináři je nevodí. Její kozy jsou zdravé, veselé a čisté. Jarča je každý den hřebelcuje. Jejich mléko, kterého každý den nadojí magických sedm litrů, je to nejzdravější, nejorganičtější, nejvíc bio kozí mléko, jaké v Česku seženete.



Jenomže na to Jarča nemá glejt.



Před časem mi poslala soupis všeho, co by musela podstoupit, aby směla mléko svých koz a sýr, který z něj vyrábí, prodávat lidem ke konzumaci. Seznam testů, kterými mléko i mléčné výrobky musejí projít, byl tak dlouhý, že mě z něj rozbolela hlava, a to nejsem chovatelka koz. Navíc nestačí mléko poslat na rozbor jednou a od té doby mít pokoj. Je třeba to dělat nejméně jednou za týden. V ideálním případě by měla chemickým a bakteriologickým rozborem projít každá várka mléka, než z něj začnete vyrábět sýr.



Navzdory všeobecnému přesvědčení nevznikla všechna hygienická nařízení vinou diktátu Evropské unie. Většina jich tu byla dávno předtím, než jsme do EU vstoupili, a mnohá další jsme si z pilnosti zavedli sami. Testy nejsou laciné a kdosi spočítal, že aby se vám vyplatilo získat povolení k prodeji produktů z kozího mléka, musíte mít nejméně dvaadvacet koz. Takové stádo by Jarča nezvládla. Vždyť už je jí skoro sedmdesát.



A tak každý pátek sedává u silnice na štokrleti, tom samém, co používá při dojení svých koz, před sebou na stolku sýr chráněný skleněným zvonem před zplodinami z pohonných hmot a láká motoristy cedulí s nápisem VYNIKAJÍCÍ KOZÍ SÝR (VHODNÝ K ČIŠTĚNÍ BOT). Na zemi leží pár starých prošlápnutých bagančat, a když se někdo podiví účelu, k němuž se sýr hodí, Jarča ukrojí teninký pláteček, půlku si ukousne a druhou rozmaže po bagančeti. „Vidíte, jak to naleští kůži? Dá se použít i na semiš.“ A spiklenecky se zašklebí.



Lidé si Jarčiným sýrem boty čistí rádi. Dokonce i ti, kteří si pro něj přijdou v žabkách.