Pivo bude za chvíli vařit v Česku každý, proto jsem se rozhodla věnovat čaji, říká rekvalifikovaná sládková

Vystudovaná učitelka biologie a rekvalifikovaná sládková se po letech mezi pivaři rozhodla zaměřit na něco nealkoholického. Svou pozornost proto zacílila na čaj. „Při vývoji bylinných směsí jsem spolupracovala s bylinkáři i senzoriky, protože jsem chtěla mít jistotu, že použijeme správné bylinky a že výsledek bude chuťově vyvážený, jemný a lahodný,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Šárka Vávrová.

Lidovky.cz: Původně jste se věnovala pivu, co vás k němu přivedlo?

Odjakživa jsem milovala kvalitní gastronomii. Rodiče se mi smáli, že někdy jsem schopná vůbec nejíst a někdy si pětkrát přidám. Oni v tom viděli mlsnost a já v tom vidím začátek té mé touhy po všem kvalitním a chuťově vyladěném. Když jsem pak relativně pozdě, někdy kolem mých pětadvaceti let zjistila, jak moc umí být pivo rozmanité a začala jsem se o něj zajímat trochu víc do hloubky, tak už mě prostě nepustilo. Chtěla jsem také ukazovat všechny mé pivní i pivovarské objevy širší veřejnosti a propojit je se svými dosavadními zkušenostmi z pořádání různých kulturních akcí. Tak vznikl nápad na pořádání pivního festivalu a ten se mi také pravidelně po čtyři roky dařilo realizovat.

Lidovky.cz: Jak pro vás bylo těžké změnit obor a začít se místo pořádání akcí věnovat výrobě?

Jako ředitelka pivního festivalu jsem si dodělala rekvalifikaci na sládkovou a senzorické zkoušky, takže dneska umím pivo nejen uvařit, ale i ohodnotit. Věnovat se potravinářské výrobě mi tudíž připadalo jako můj přirozený vývoj.

Lidovky.cz: Proč jste se rozhodla právě pro čaj?

Pivo v Čechách za chvíli bude vařit každý. Tudíž jsem měla pocit, že další pivní značka tady nutně není potřeba. Vedle toho mi ale chyběl nápoj, který bych mohla pít kdykoliv během dne, neobsahoval alkohol a nebyla to pořád dokola jen čistá voda. Mám vodu ráda, i ta se dá senzoricky hodnotit a každá je úplně jiná, ale říkala jsem si, že by to chtělo něco chuťově rozmanitějšího. Pořád jsem ale narážela jen na nápoje plné cukru nebo chemie, a tak jsem vždycky zase skončila u vody nebo čaje. A protože se mi toho čaje v různých situacích během dne prostě nedostávalo, tak jsem si vymyslela svou revoluci v pití čaje.

Lidovky.cz: Mluvíte o revoluci v pití čaje, proč je vůbec potřeba něco na tom měnit?

Na přípravu čaje potřebujete horkou vodu a taky dostatek času, abyste ohlídali správnou teplotu té vody, dobu louhování a nakonec si nespálili jazyk. Tohle prostě během výletu na Sněžku nebo v průběhu pracovní schůzky nezprocesujete. Když chcete dětem ráno před cestou do školy nachystat čaj, ve finále skončíte u starého dobrého přelévání z hrnku do hrnku. To mi přišlo v dnešní době trochu absurdní.

Lidovky.cz: V čem tedy přesně spočívá vaše novinka?

Začala jsem vyvíjet a následně vyrábět tekuté čajové extrakty, které jsou složené jenom z bylinek a vody. Příprava bylinkového čaje je pak otázkou opravdu jen pár vteřin, protože stačí nalít extrakt z jednoho sáčku do čtvrt litru vody a máte hotovo. Co to bude za vodu, v jaké nádobě ta voda bude, jakou bude mít teplotu a kde se při té samotné přípravě zrovna budete nalézat už je jen na vás. Je to pár měsíců, co jsme s pár mými kolegy pustili na český trh a už máme v hlavě spoustu dalších nápadů.

Lidovky.cz: Kdo může takovou přípravu využít, kde se to nejvíc hodí?

Můžete si připravit bylinkový čaj kdykoliv a kdekoliv, přestože třeba nemáte moc času nebo jste v podmínkách, které nejsou pro klasickou přípravu čaje úplně vhodné. Takže třeba v práci, ve škole, při sportu, na výletech, během cestování… Nebo když vás třeba jen přepadne chvilková lenost.

Lidovky.cz: Jak vybíráte bylinky, ze kterých vaše čaje budou?

Při vývoji bylinných směsí jsem spolupracovala s bylinkáři i senzoriky, protože jsem chtěla mít jistotu, že použijeme správné bylinky a že výsledek bude chuťově vyvážený, jemný a lahodný. Měsíce v kuse jsem pak míchala extrakty z různých bylin v různém poměru a výsledky testovala hlavně na sobě a svých blízkých. Vlastně to tak dělám pořád. Pro udržení nejvyšší možné kvality aktuálně používáme výhradně bio suroviny.

Lidovky.cz: Ovlivnil vaši firmu nějak nouzový stav nejen u nás, ale i v zahraničí?

Myslím, že ovlivnil většinu podnikatelů. Převážnou část pochopitelně negativně. Vše se jako mávnutím proutku zkomplikovalo. Nemohli jsme odjet a odletět na plánované veletrhy a schůzky v zahraničí. U nás v Čechách také byly zrušeny všechny akce, kam jsme se chystali a do toho ty zavřené obchody. To v začátcích podnikání není úplně nejlepší výchozí situace. Po celou dobu nouzového stavu jsem ale pracovala a věřím, že všechno špatné bude pro něco dobré.