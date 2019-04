Po čínské herečce viněné z daňových úniků se loni slehla zem. Teď se objevila na veřejnosti

Peking Oblíbená čínská herečka Fan Bingbingová se od loňského července poprvé objevila na veřejnosti. Loni v létě na tři měsíce úplně zmizela, v říjnu se potom na sociálních sítích přiznala k daňovým únikům a chválila čínskou komunistickou stranu. V pondělí se poprvé od svého potrestání objevila na veřejnosti.

Úspěšnou kariéru Bingbingové narušilo loňské stíhání kvůli daňovým únikům. Na tři měsíce se po Bingbingové slehla zem, v říjnu se veřejně omluvila a čínský režim ji potrestal pokutou ve výši 883 milionů juanů, tedy asi tří miliard korun. „Bez všech oněch dobrých opatření strany a státu a bez vší lásky lidu by žádná Fan Bingbingová ani nebyla,“ napsala loni v říjnu ve své omluvě Bingbingová na sociální síti.

Od té doby se poprvé na veřejnosti ukázala v pondělí na galavečeru v Pekingu, jak upozornil server CNN. Bingbingová pózovala novinářům a sdílela příspěvky na čínské sociální siti Weibo i na Instagramu, který je v Číně blokovaný.

Nejlépe placená čínská herečka Bingbingová, která hrála v téměř každém vysokorozpočtovém čínském filmu, se prosadila i v Hollywoodu - ztvárnila například mutantku Blink ve filmu X-Men: Budoucí minulost. Po skandálu se podle médií ale zatím zpět do čínského showbyznysu neprosadila. Dál však natáčí špiónský thriller 355 studia Universal po boku Jessicy Chastainové, Penelope Cruzové a Lupity Nyong’ové, který by měl mít premiéru na přelomu let 2020 a 2021.