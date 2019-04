Zpěvák Iron Maiden Dickinson dostal čestné občanství Sarajeva

Sarajevo Zpěvák britské heavymetalové kapely Iron Maiden Bruce Dickinson obdržel v sobotu čestné občanství Sarajeva jako poděkování za koncert, který odehrál v prosinci 1994 uprostřed města obléhaného při válce v bývalé Jugoslávii. Informovala o tom agentura AP. Obléhání Sarajeva si vyžádalo zhruba 11 000 obětí.

Listinu potvrzující udělení čestného občanství v pátek Dickinsonovi předal na radnici, která byla během ostřelování těžce poškozena, starosta hlavního města Bosny a Hercegoviny Abdulah Skaka. Ceremonie se uskutečnila u příležitosti 27. výročí začátku obléhání Sarajeva. Podle Skaky byl koncert zpěváka Iron Maiden „jedním z těch momentů, kdy jsme si v Sarajevu uvědomili, že přežijeme“.

„Ve světě, v němž většina věcí trvá na sociálních sítích jen zhruba pět minut... si to lidé stále pamatují. To je mimořádné,“ uvedl Dickinson.

Zpěvák Iron Maiden Bruce Dickinson vystoupil v ostřelovaném Sarajevu se čtyřmi doprovodnými muzikanty. Jeho koncert otevřely dvě místní metalové kapely Sikter a Almanach. Britský hudebník absolvoval riskantní cestu do Sarajeva nebezpečným územím za doprovodu vojáků OSN.

Do širšího povědomí obyvatel bosenské metropole se podle agentury AFP Dickinsonův koncert vrátil díky filmu Tarika Hodžiče Scream For Me Sarajevo, který se loni promítal i v českých kinech.

Obléhání Sarajeva bylo klíčovou součástí války v Bosně a Hercegovině. Vojska Republiky srbské obléhala město, které držely bosenské síly. Jugoslávská lidová armáda (JNA), později Vojska Republiky srbské (VRS) vytvořila okolo města linii v délce 55 kilometrů, na které byla zastoupena především těžká vojenská technika. Obklíčení trvalo od 5. dubna 1992 do 29. února 1996. Zničeno bylo až 35.000 budov. Boje si vyžádaly přibližně 11 000 lidských životů, mezi nimi bylo 1601 dětí. Dalších 50 000 lidí bylo zraněno.