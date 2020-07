Podpatky bych přirovnal ke korzetům. Současnou módu nezajímá, že boty jsou nevhodné, říká zastánce barefoot obuvi

Když začal chodit častěji bos, uvědomil si, že většina bot na trhu mu nevyhovuje, protože chodidla omezuje. O podpatcích nemluvě. A tak se rozhodl s tím něco udělat a do Česka přivedl značku Vivobarefoot, která vyrábí boty, které chodidla neomezují. „Při výrobě dbáme na udržitelnost. V našem portfoliu tak najdete modely vyrobené z recyklovaných PET lahví (na jeden pár jich padne 17), materiálů rostlinného původu, jako jsou vodní řasy a kukuřičné složky nahrazující plast, přírodní bavlny nebo prvotřídní kůže ze zvířat z volného chovu,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Kamil Vedral.

Lidovky.cz: Kdy jste si poprvé uvědomil, že boty, které běžně nosíme, nejsou úplně vyhovující?

Prvním impulsem bylo, když jsem si všimnul, že většina dětí nerada nosí boty. Plně jsem si ale nepohodlí běžné obuvi uvědomil při studiu v Austrálii, kde jsem bydlel na pláži a většinu času jsem trávil bos. Po návratu do České republiky mi všechny moje původní boty byly malé, utiskovaly mi chodidlo a byly velmi nepohodlné. Noha se mi chůzí a během naboso roztáhla a v tu chvíli jsem si uvědomil, že běžná obuv nerespektuje přirozený tvar chodidla. Rozhodl jsem se, že už svá chodidla nechci znovu trápit v úzké moderní obuvi. Začal jsem tedy hledat alternativy, které by byly co nejvíce podobné bosé chůzi.

Lidovky.cz: Jste velkým zastáncem barefoot obuvi, co je podle vás její největší předností?

Největšími přednostmi jsou svoboda a pohyb bez omezení. Barefootová obuv respektuje anatomický tvar lidského chodidla a díky ultratenké podrážce umožňuje cítit povrch, po kterém se pohybujeme. Boty se musí přizpůsobit chodidlu, nikoli naopak, a přesně to barefootové modely dělají – netlačí, neomezují, přizpůsobí se tvaru chodidla. Tyto boty vnímáte spíše jako druhou kůži než jako obuv.

Lidovky.cz: Módní diktát ženám často vnucuje podpatky. Myslíte, že by se jich měly vzdát? Jak moc ubližují svým nohám chozením na nich?

Podpatky bych přirovnal k fenoménu korzetů. Kdysi byly korzety velice populární, a to z důvodu jejich vlivu na šířku pasu, který mohly stlačit na méně než 40 cm. Což je naprosto šílené. Dámy je ale i přesto nosily, některé v nich dokonce omdlévaly, protože nemohly dýchat. Dnes nám to přijde absurdní. S podpatky je to, myslím si, stejné. Lodičky na vysokém podpatku znemožňují přirozenou chůzi, křiví prsty, ničí celý pohybový aparát a k tomu ještě ani nejsou pohodlné. Současnou módu nezajímá tvar a funkce vašeho chodidla. Právě kvůli nepohodlí se ženy, dle mého názoru, podpatků postupně vzdají. Vše k tomu směřuje.

Lidovky.cz: Často se mi zdá, že na chůzi dětí a dospívajících není něco v pořádku. Máte stejný pocit?

Styl chůze a běhu je u malých dětí naopak velice přirozený. Bohužel velice často je jim přirozená chůze odpírána moc brzy. Děti jsou příliš brzy obouvány do běžné obuvi, která jim styl změní v to, o čem mluvíte. Většina dospívajících pak po ulicích jde s hlavou upřenou do mobilního telefonu. Nemají tak nejmenší šanci se více zaměřit na to, jak se křiví a našlapují přes patu.

Lidovky.cz: Zdá se, že jedinou nevýhodou barefoot obuvi je to, že boty nejsou pro ženy atraktivní. Setkáváte se s tím?

Ano, samozřejmě, že se s tím setkáváme. Je to o zažitých stereotypech, lidé jsou zvyklí na zužující se boty a přijdou jim „normální“. Normální je ale přece přirozený tvar našeho chodidla. Barefootové boty ho přesně kopírují. Vždy říkám, že pokud se někomu nelíbí tvar barefootových bot, nelíbí se mu ani tvar jeho vlastních chodidel. Design je jednou z předností značky Vivobarefoot. Mnoho našich zákazníků, stávajících i potenciálních, nás vyhledává právě kvůli velice zdařilému designu. Naše modely jsou originální, různorodé a vybere si opravdu každý.

Lidovky.cz: Jaké materiály se nejčastěji používají na barefoot obuv?

Využívané materiály se liší značka od značky, základem by měla být oděruodolná podrážka. Obuv disponuje 3 mm tenkou podrážkou, která vydrží několik tisíc kilometrů. Zároveň jako jediná značka nabízí ochranu proti propíchnutí, takže se nositel obuvi nemusí bát, že se píchne něčím do chodidla, což je třeba také jeden ze strachů lidí, kteří si barefooot botu nikdy nezkusili.

Při výrobě dbáme na udržitelnost. V našem portfoliu tak najdete modely vyrobené z recyklovaných PET lahví (na jeden pár jich padne 17), materiálů rostlinného původu, jako jsou vodní řasy a kukuřičné složky nahrazující plast, přírodní bavlny nebo prvotřídní kůže ze zvířat z volného chovu.

Lidovky.cz: Jaké jsou obecně největší výhody barefoot obuvi?

Volnost pohybu prstů u nohou, prostor. Jsou to boty, po jejichž vyzutí se nedostaví pocit úlevy, je vám v nich příjemně celou dobu, nikde netlačí. Dále díky nim vnímáte povrch, po němž chodíte. Využijete tak všech 200 tisíc receptorů, které na chodidlech jsou a které poskytují zpětnou vazbu mozku. Díky barefoot obuvi se vám zlepší i držení těla, pomohou odbourat bolesti zad. Nulový sklon vás totiž nutí držet vzpřímené postavení. A v neposlední řadě nulová podpora nožní klenby a maximální ohebnost podrážky, která zaručuje naprostou poddajnost boty. Každý miluje chození bos po pláži či trávě, v barefoot botách můžete tento pocit zažít každý den.

Lidovky.cz: Co potřebuje lidské chodidlo, aby bylo v komfortním prostředí?

Prostor. Bota vaše chodidlo nesmí omezovat, měli byste mít pocit, jakože obuv vůbec nemáte. Hlavním účelem bot je zachování chodidel v teple a v suchu, proto vznikly, aby chránily proti klimatickým vlivům a zraněním. Tento účel běžná obuv nesplňuje. Boty nejsou pohodlné, především ženy trpí často na otlaky a zničená chodidla. Od původního smyslu bot jsme se dostali někam úplně jinam.

Lidovky.cz: Co je nejdůležitější, nebo by mělo být, při výběru bot?

Určitě pohodlí, s čímž se pojí i dostatečný prostor pro prsty. Následně bych zmínil možnost vnímat povrch, po kterém se pohybujete, nulový sklon mezi patou a špičkou. Co se týče výběru barefoot bot, vybrat bychom si měli botu s nadměrkou 6-10 mm v přední části, a to z toho důvodu, že kvůli absenci podpory nožní klenby se chodidlo při každém došlapu rozšíří. Díky nadměrce se nestane, že by chodidlo prsty narazilo do špičky boty.

Lidovky.cz: Jaké boty si kupujete vy?

Samozřejmě barefoot obuv a až na jedny sandále ji mám od nás. Pro značku pracuji 11 let a je to moje srdcovka. Ztotožňuji se s designem, filozofií společnosti a jiné boty bych už nenosil. A v neposlední řadě musím zmínit i to, že Vivobarefoot snad jako jediná barefoot značka vyrábí i mou velikost 49.