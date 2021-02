Podruhé v Royal Air Force. Adolf Zelený prodělal 55 vyčerpávajících misí nad Atlantikem

Pomohli Velké Británii v její nejtěžší hodině. A ostrovní země pak pomohla jim, když museli znovu uprchnout z vlasti. Řeč je československých letcích, kteří oblékali uniformu Royal Air Force za války a znovu po komunistickém puči v Československu.

Hrdým partnerem rubriky Kalendář hrdinů je společnost Česká zbrojovka

Po skončení 2. světové války tvořili bývalí českoslovenští příslušníci Royal Air Force páteř našeho vojenského i civilního letectva. Byli ovšem také zároveň elitní skupinou, v níž měli komunisté jen nemnoho přívrženců. Po 25. únoru 1948 tak patřili mezi první, které postihly politicky motivované čistky. Mnohým se před nadcházející perzekucí podařilo odejít za hranice. Je poměrně málo známou skutečností, že tři stovky jich znovu oblékly uniformu RAF. Ze strany Velké Británie šlo nejen o morální gesto vůči mužům, kteří jí výrazným způsobem pomohli, a k nimž se nyní obracela zády vlast, za níž léta bojovali, ale také o uznání jejich vysokých odborných kvalit. Jedním z těchto mužů byl i Adolf Zelený.



Narodil se 11. října 1914 v Rožné, v tehdejším okrese Nové Město na Moravě. Po vychození obecné školy v Jihlavě vystudoval reformní reálné gymnasium ve Znojmě, kde v roce 1934 maturoval. Následně nastoupil prezenční vojenskou službu, z níž se přihlásil ke studiu Vojenské akademie v Hranicích na Moravě. V roce 1937 je úspěšně ukončil a stal se důstojníkem z povolání. O rok později prodělal letecký výcvik.

Krátce po okupaci se rozhodl odejít z obsazené vlasti do odboje. Již 20. června 1939 se v Krakově přihlásil do vznikající čs. zahraniční armády. Z Polska odjel do Francie, kde byl, stejně jako jiní čs. vojáci, nucen vstoupit do Cizinecké legie, resp. francouzské koloniální armády. Začátek války jej zastihl v severní Africe. Následně jej přemístili k československým formacím, které začaly vznikat v jihofrancouzském Agde. Po pádu Francie s nimi pak odjel na Britské ostrovy. Nejprve sloužil u pozemních jednotek. Teprve v červnu 1941 byl přijat do čs. letectva v rámci RAF.

Česká rána nacistickým zbrojovkám Tajné dokumenty promluvily o potopení německé lodi Alsterufer. Úspěšnou akci provedli v prosinci 1943 českoslovenští letci sloužící u RAF. “Šlo o nejničivější jednorázový úder Čechoslováků na hospodářství Třetí říše,” říká historik z Vojenského historického ústavu Jiří Rajlich. Více čtěte zde:



Absolvoval potřebný výcvik a od června 1942 operačně létal jako navigátor u 311. čs. bombardovací peruti RAF, jenž tehdy operovala v rámci Pobřežního velitelství. Prodělal 55 bojových letů a válku zakončil jako operační důstojník letecké základny ve skotském Tainu.

Po návratu do vlasti zůstal v armádě. V roce 1947 ukončil Vysokou školu válečnou. Kromě toho byl ale také např. zodpovědným redaktorem populárního časopisu „Letu zdar!“. Ten byl hned po únoru zastaven a Zelený, již v hodnosti podplukovníka, požádal o propuštění do civilu. V srpnu 1948 se mu podařilo legálně vycestovat a do vlasti se již nevrátil.

Na jaře 1949 byl znovu přijat k RAF, kde pak setrval až do listopadu 1971, kdy odešel do penze. Sloužil především v britských koloniích. Roku 1968 mu byl za celoživotní zásluhy královnou Alžbětou II. udělen Řád britského impéria. Zemřel 25. ledna 2010 v Bristolu.