Podvod za miliony. Bella Thorneová naštvala sexuální pracovníky, místo nahé fotky ukázala tělo ve spodním prádle

Sociální síť OnlyFans (OF) umožňuje lidem vydělat si cokoliv od “kapesného” po dostatek peněz na nákup nového bytu. Kvůli herečce Belle Thorneové je teď tento způsob výdělku podstatně těžší - její podvod na této platformě může ostatním tvůrcům hodně zkomplikovat život.

Platforma OnlyFans se základnou v Londýně vznikla v roce 2016. Od té doby web nasbíral přes 24 milionů uživatelů a více než půl milionu tvůrců. Tvůrcem se může stát kdokoliv - OnlyFans je ovšem notoricky známý svým erotickým obsahem. Mezi tvůrce, kteří na platformě publikují, se řadí amatérští i profesionální sexuální pracovníci, ale i fitness trenéři nebo influenceři.

Systém funguje na principu měsíčních poplatků - tvůrci, kterého sledujete, platíte měsíčně částku, kterou si sám nastaví. Zároveň mu můžete posílat i ‘dýška’. Oproti jiným stránkám nabízejícím erotický obsah, OnlyFans vyniká tím, že tvůrci obsahu dostávají přímo zaplaceno - jde jim 80 % peněz, které zaplatí jejich obecenstvo.

Není divu, že OF využívají jako přivýdělek i matky na mateřské, učitelé i učitelky, zkrátka všichni, kteří potřebují nějaké peníze navíc. Jeden příklad za všechny je učitelka z Kalifornie, jejíž účet objevili studenti - žena dostala vyhazov a nyní je závislá na financích z OF.

Bella Thorneová.

Do OF ovšem vstupují i celebrity. Bella Thorneová odstartovala svoji kariéru na Disney Channelu v seriálu Na parket! Od té doby se objevila ještě v dalších filmech (nejnověji například Infamous), má úspěšnou hudební kariéru, v minulosti režírovala i film pro dospělé Her&Him.

Thorneová, která o peníze nemá nouzi (její celkové jmění je asi 12 milionů dolarů, v přepočtu téměř 270 milionů korun), se také přihlásila na OnlyFans. Jen v prvních 24 hodinách vydělala 1 milion, během prvního týdne 2 miliony dolarů. To by samo o sobě nebylo příliš kontroverzní - celebrit je na OF více, včetně Cardi B, Blac Chyny nebo Swae Leeho - Thorneová se ovšem na rozdíl od jiných známých tváří postarala o pořádný poprask díky podvodu.

PPV (nebo-li Pay Per View) je jednou z dalších metod, jak si tvůrci na OF mohou vydělat peníze - jak název napovídá, zaplatíte danou částku za zhlédnutí obsahu, který tvůrci nabízí. Takové PPV nabídla i Bella Thorneová - nahou fotku za 200 dolarů. Nadšence, kteří si fotku koupili, ovšem čekalo nemilé překvapení. Fotka byla ve spodním prádle.

Podvod Belly Thorneové na síti OnlyFans.

Uživatelé se začali bouřit a požadovat vrácení peněz, což OnlyFans umožňuje. Množství fiancí, které ovšem platforma OF musela vrátit, bylo natolik velké, že zavedla restriktivní opatření týkající se možného výdělku. Momentálně tedy fungují pravidla, která limitují výši ‘dýšek’ (na 100 dolarů), PPV obsah je limitován na 50 usd a zároveň upravují frekvenci ‘výplatních dní’ na jednou měsíčně oproti minulosti, kdy si tvůrci mohli zažádat o vyplacení vydělaných peněz kdykoliv.

To se pochopitelně setkalo s vlnou nevole ze strany tvůrců. Mnoho sexuálních pracovníků, kteří díky pandemii covidu-19 nemohou pracovat, si vydělává alespoň přes OF. Díky Thorneové byl jejich výdělek najednou výrazně omezen.

Thorneová na Twitteru sdílela několik příspěvků, ve kterých se omlouvala za škody, které způsobila a vysvětlovala, že se jen snažila destigmatizovat sexuální práci. Její omluvy ovšem působí poněkud falešně, protože někteří internetoví uživatelé zjistili, že v Los Angeles Times promluvila o svém plánu natočit film o zkušenostech s OF společně se Seanem Bakerem. Ten ovšem o tři dny později uvedl, že nic takového v plánu není.

Sestra Belly Thorneové, Kaili, se na platformu OF přihlásila také. Dostává zde ale spoustu špatných reakcí, primárně kvůli komentářům, které měla na adresu sexuálních pracovníků na Twitteru.