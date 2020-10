Pohyb je pro tělo důležitý, ale trávení přispívá k vnitřní pohodě více, říká instruktorka jógy

Zabývá se jógou, stravou, ale i japonskou alternativní medicínou reiki. Stres ze svého života prakticky vyloučila, i když to podle jejích slov bylo zpočátku velmi těžké. Lze cvičením jógy přenastavit mysl? A jaký význam má cvičení každý den? „Během krátkého času jsem změnila všechno. Přišlo mi, že marním čas, i když jsem nevěděla, co dál, cítila jsem, že potřebuji akutně změnu. Jóga změnila všechno,“ říká v rozhovoru Edita Michalčáková.

Lidovky.cz: Máte vlastní jógové studium Mystery Yoga, předcvičujete, jste mistr reiki třetího stupně, ale jak jste se k józe vlastně dostala?

Dlouhá léta jsem pracovala jako manažerka poměrně velkého hotelu, zmiňuju to především proto, že se k tomu vázal způsob, jakým jsem žila - neustálý stres, samé telefony, alkohol, lehké drogy, kouření, někdy jsem i celé dny nejedla. A pracovala jsem od rána do večera. Jednoho dne jsem se si říkala, že bych práci změnila, ani ne tak z toho důvodu, že se mi zdálo divné, jak žiju, ale protože jsem si říkala, že by byla změna fajn.

Přesto jsem na ten pohovor šla a seznámila se s člověkem, který můj život změnil. Ačkoli jsme se na práci nedomluvili, ten pán se věnoval reiki a je to léčitel. Jeho dcera mě vzala poprvé na jógu. Hned na první hodině jsem věděla, že to je to pravé. Že tohle chci dělat. Největší legrace je, že jsem to věděla na první hodině, která mimochodem proběhla tady v Černé labuti, což jsem za ty roky v podstatě zapomněla.

Lidovky.cz: Obdobný způsob života, kterým jste žila, připadá normální mnoha lidem…

Já to vlastně chápu, stres nejenom z práce udělá svoje. I mně se zdálo normální si po práci dát pár drinků i něco tvrdšího. Vůbec jsem to neřešila, nepřemýšlela jsem nad tím, co to dělá s mým tělem, nebo že by byla potřeba to změnit. Během krátkého času jsem změnila všechno. Přišlo mi, že marním čas, i když jsem nevěděla, co dál, cítila jsem, že potřebuji akutně změnu. Jóga změnila všechno. Celý způsob mého života i přemýšlení, stravování, denního rytmu. Mimochodem tady bych ráda řekla, že stravování vám mysl ovlivní také.

Lidovky.cz: Jak to myslíte?

Je obrovský rozdíl, když si dáte guláš, nebo salát. Změní to celý váš den. Tím neříkám, že guláš je zlo. Jen to, že záleží na tom, co a kdy jíme. Trávení je velice důležité pro duševní pohodu. Takže ano, to, co sníme, nám ovlivňuje mysl. Začala jsem to vnímat velmi intenzivně a změnila i celý svůj jídelníček.

Lidovky.cz: Co jíte dnes?

Asi dva roky jsem jedla pouze raw stavu, vyzkoušela jsem toho mnoho, ne každému sedí to samé. Dnes jsem veganka a myslím, že pro mě je to to pravé.

Lidovky.cz: Jak dlouho vám trvalo, než jste se stala cvičitelkou?

Asi tři roky, udělala jsem si kurzy, ačkoli jsem byla v podstatě začátečník, ale já věděla, že to chci dělat tak moc, že jsem na to šla zostra. Studovala jsem i filosofii jógy, abych pochopila, jak funguje. Co znamenají pro lidské tělo asány, co je důležité.

Lidovky.cz: Jóga je ale jen jednou vaší částí. Věnujete se i reiki…

Začala jsem docházet na sezení k tomu pánovi, u něhož jsem tehdy byla na pohovoru. On to byl, kdo mě zasvětil do reiki. Dneska už mám třetí stupeň.

Lidovky.cz: Jak takové učení a zasvěcení funguje?

Zasvětit do reiki vás musí někdo kdo už má čistou energii, to znamená, že nepije ani alkohol. Musí být pročištěný. Protože vám otevírá energetické dráhy. Máme je všichni, ale ne všichni s nimi umíme pracovat. Když s reiki začínáte, dostanete znaky. Tyto znaky jsou staré tisíce let. Vznikly vlastně z run, ale jsou bezpečnější. Znaky jsou pevně dané a zakódované.

Lidovky.cz: Co je reiki?

Reiki je v podstatě japonská alternativní medicína, která předpokládá existenci vitální energie v lidském těle, Tato energie proudí čakrami a dráhami, ty musí být vyrovnané, pak je člověk zdravý. Do reiki vás může zasvětit jen ten, kdo už má dráhy v těle pročištěné a umí s nimi pracovat. Protože on vyčistí i vaše dráhy, a probudí sílu, kterou máme všichni, ale neumíme ji používat. Pakliže se z vás stane mistr reiki, umíte pomoci ostatním. Na dálku i doteky.

Lidovky.cz: Takže kdybych měla zdravotní problém, dokázala byste mi ho pomoci vyřešit?

Je to trochu složitější. Dokázala bych ho sejmout jen na chvíli, všechno vzniká v hlavě. Vznikají tam smutky, nemoci i neduhy, které nás trápí. Všechno je ukryté a vzniká tam. Takže než bychom se spolu do něčeho pustili, musela byste změnit myšlení. Musela byste na sobě začít pracovat, hledat příčinu. Kdybyste neprošla tímhle procesem, zbavila bych vás bolesti jen na chvíli. A to by byl v podstatě kontraproduktivní počin pro nás obě. Vždycky tedy nabádám lidi, aby o sobě nejdříve přemýšleli a snažili se přenastavit si myšlení a vzorce chování.

Lidovky.cz: To se ale snadno říká, hůře dělá. Jak se dá myšlení změnit?

Samozřejmě to není lehké, je to proces. Určitě bych doporučila pravidelné cvičení jógy, s lidmi si také povídám, snažím se je navést, jak na to. Většinou je to individuální, protože každý jsme jiný. Na každého fungují jiné techniky. Myšlenkové vzorce se budují roky, je to proces je změnit, nejde to ze dne na den.

Lidovky.cz: Každá nemoc má tedy duchovní příčinu?

Samozřejmě. Dneska se dá všechno vyhledat i na internetu, což je skvělé. Mnozí lidé si ale ani nepřiznají, že mají problém, že by měli něco řešit. Nebo tomu nevěří, což respektuji. Ale já jsem přesvědčená, že to funguje přesně takto. Ekzém je například problém s játry. V játrech se nám ukládá všechen vztek. Není to nutně o tom, že je člověk vzteklý, ale že má třeba špatné zážitky s lidmi, které potlačil, a které se hromadí.

Lidovky.cz: Jak pracuje jóga se změnou myšlení? Jak se dá cvičením dosáhnout nějaké změny?

Tělo je nutné používat. Správně, samozřejmě, aby mohlo správně fungovat. I cvičení vám může transformovat mysl. Cvičení je úžasný trénink i pro hlavu, opravdu. Každý si v józe může najít to, co mu pomůže. Je to především o tom začít mít sám sebe rád. Troufám si říct, že s tím má mnoho lidé problém. Ale teprve, když začneme mít rádi sami sebe, můžeme to předávat dál. A to už je jedna z transformací.

Lidovky.cz: Jak vnímáte to, co se děje v současnosti, přece jen se nacházíme ve složité době...

Myslím se, že bylo potřeba, aby lidé začali vnímat jinak. I když je to velmi nepříjemné, tak druhá vlna probíhá přesně proto, že ne všichni si uvědomili, co je důležité. Sleduji na lidech, jak mění myšlení, jak pracují s tím, jak se situace mění. Peníze ani majetek není všechno, ale přesně tak jsme žili. Dokonce si myslím, že takzvaná druhá vlna není poslední, kterou zažijeme. Dokud se svět neprobere úplně, neskončí to. Nacházíme se v době, kdy se zrna dělí od plev. Jakkoli to zní cynicky.