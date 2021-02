Pokřtil jsem fůru Poláků pivem, to byly sjezdy miłośniků dobrego wojaka Švejka, říká vnuk spisovatele Haška

26. února 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Lidé

Praha V neděli 14. března uplyne sto let od chvíle, kdy Jaroslav Hašek a jeho kamarád Franta Sauer začali po žižkovských hospodách prodávat první sešit Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války. Vnuk spisovatele Jaroslava Haška Richard Hašek je nejbližším žijícím příbuzným spisovatele, který zemřel v roce 1923, aniž by svůj slavný román dokončil a aniž by tušil, že si jej přečtou lidé 58 jazyků a že se stane součástí české identity.

Haškovský seriál v LN Kultovní postava dobrého vojáka Švejka nás provází již 100 let.

V polovině března to bude přesně 100 let, kdy vyšel 1. díl románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války .

. Již 100 let provází čtenáře úvodní věta románu "Tak nám zabili Ferdinanda", jíž posluhovačka Josefu Švejkovi oznamuje, že byl spáchán atentát na následníka rakousko-uherského trůnu

Jakou stopu zanechal dobrý voják Švejk v českých dějinách? A jaký je jeho význam dnes?

Čtěte nový 18dílný seriál Lidových novin 100 let Švejka - mýty a fakta připravený ke stému výročí vydání Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války, doplněný unikátní mapou Švejkova putování Haškovým románem! První díl vychází v pátek 26.2. Seriál si můžete předplatit ZDE. Nejen, že je Richard Hašek svému dědečkovi fyzicky podobný – ač literární sklony popírá –, je také fenomenálním vypravěčem švejkovského formátu. Plynule přechází z tématu na téma a při všem tom povídání dokáže své nadšení přenést na posluchače, který jen sedí a přestane vnímat čas. Když o sobě Richard Hašek říká, že je strážcem Haškova odkazu, myslí tím svou práci s organizací haškovských konferencí na Lipnici, kontakty s překladateli Švejka, pořádání happeningů. Ale byl by jím, i kdyby nedělal nic z toho – neobnovil na Lipnici hospodu, kde Hašek Švejka napsal, a neměl doma malé Haškovo muzeum. Stačí, když si sedne a rozpovídá se. Zavřete oči a slyšíte Jaroslava Haška, jak sedí v hospodě u pana Šnora a předčítá Frantovi Sauerovi první stránky nového románu s titulní postavou dobrého vojáka. Ostatně, posuďte sami. LN: Jako dítě jste jezdili s rodinou na Haškovu Lipnici, staráte se o jeho odkaz, doma máte sbírku překladů Švejka, provozujete hospodu, kde ho napsal. Nebylo ve vašem životě nikdy přešvejkováno, přehaškováno?

Když se narodíte jako Hašek a jste jeho nejbližší příbuzný, tak si už nemůžete moc vybírat. Je to v podstatě už takový nomen omen. Rodinný bonus, ale taky závazek. Když jsme před dvaceti lety přebírali hospodu U České koruny v Lipnici, byla v katastrofálním stavu. Za komunistů tam byla jednu dobu samoobsluha, pak sklad, po revoluci to koupil někdo, kdo na tom chtěl vydělat, ale to se jaksi nepodařilo. Když jsme ji přebírali, ještě tam byl v lednici guláš! Teď je špatná doba, ale jinak je ta hospoda taková naše gastronomicko-intelektuální základna. Co my jsme tam už zpunktovali haškovských věcí! Okolo Haška se totiž pořád něco děje.