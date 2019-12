Pomoci může každý. Co by si přáli ti, s nimiž se život zrovna nemazlil?

Pomáhat bychom měli po celý rok. Kdy jindy je ale vhodnější doba než před svátky? Připomínáme si narození Ježíše Krista a spolu s ním i křesťanské hodnoty, mezi něž pomoc potřebným dozajista patří. Proto jsme oslovili rodiče nemocných dětí, teenagery z dětských domovů i seniory, zkrátka lidi, kterým život nerozdal jen trumfy, a zeptali se jich, co by si přáli pod vánoční stromek. Pomoci totiž může velmi jednoduše každý.

Lukáš (10)

Škola Smiling crocodile

Lukášovi byla v 15 měsících diagnostikována vývojová vada mozku, odborně nazývaná oboustranná kortikální dysplazie. S ní je spojována těžká mentální retardace i oslabené svalstvo.

Časté epileptické záchvaty se chlapci naštěstí vyhýbají. Lukáš chodí do soukromé školy Smiling Crocodile, která se specializuje na práci s postiženými dětmi. Ostatně najít vhodnou školu či školku pro dítě s vážným onemocněním není vůbec jednoduché. ” Bylo to náročné, protože nikdo nechtěl Lukášovi přidělit asistenta, aby se mu věnoval. Já jsem se navíc potřebovala i z psychických důvodů vrátit do práce, “ popisuje svízelnou situaci Lukášova maminka. Pro svého syna, který vyrůstá s mladším bráškou, by si přála týdenní hiporehabilitační pobyt na Vysočině. ” Vždy mu velmi posílí oslabené svalstvo, celkově mu zlepší motoriku, a navíc je to pro něj cvičení hrou. “ Samotné rehabilitační jízdy na koni pro Lukáška vyjdou na 12 500 Kč, plus další výdaje na jeho doprovod.

Pokud chcete pomoci Lukášovi, můžete poslat finanční částku na transparentní účet 2701714531/2010.