Popularizátorka: Vrtalo mi hlavou, jak to bylo se vztahem Boženy Němcové k manželovi, když měla další muže

Zajímá se o 19. století a snaží se probudit zájem o něj i u školáků. Pořádá besedy o Boženě Němcové či Karlu Hynku Máchovi. Zabývá se volnočasovou pedagogikou a na webu týdeníku Respekt má svůj blog. Jak učit dnešní děti o klasicích a kdy jim dát do ruky Babičku? „Literární historii bych do koše nezahazovala, ale šla bych na to přes příběhy, děti na besedách poslouchají,“ říká popularizátorka českých osobností minulosti Martina Bittnerová.

LN: Pořádáte besedy o Boženě Němcové i dalších osobnostech 19. století pro děti i dospělé. Proč se zajímáte zrovna o ni a její dobu?

To mi přinesl život. Na střední škole jsem měla výborného češtináře, ten nám o paní Boženě vyprávěl a mně, osmnáctileté holce, začalo vrtat hlavou, jak to tehdy bylo se vztahem Němcové k jejímu manželovi, když měla jako vdaná žena další muže… Zajímal mě i Josef Němec. O něm taky školákům vyprávím. Na besedách ukazuji i jeho portrét – dětem připadá legrační, ty kotlety a účes. Popravdě, na tom portrétu z mládí trochu zvláštně vypadá. Když jim povídám, že dělal u finanční stráže a co to bylo za práci, kluci poslouchají napjatě. Jednoho čtvrťáka třeba tak zaujalo, že chytali pašeráky, že jsme se nemohli hnout z místa. Domáhal se dalších podrobností o tom, jak se pašeráci trestali a tak podobně...