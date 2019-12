Krvavý král kokainu Pablo Escobar by oslavil 70 let. Nechal zabíjet policisty, soudce i prezidentské kandidáty

Rionegro/Praha Jméno Pabla Escobara, který se narodil před 70 lety, 1. prosince 1949, se na přelomu 80. a 90. let stalo symbolem obchodu s drogami. Díky svým schopnostem i brutalitě se stal nezpochybnitelným králem kolumbijského trhu s kokainem, jeho vliv ale sahal i do dalších zemí.

V čele medellínského kartelu měl Escobar na svědomí smrt stovek lidí, mezi nimiž byli tři prezidentští kandidáti a desítky policistů, soudců, novinářů a politiků. Escobar zemřel 2. prosince 1993 při přestřelce s policií.



Do křížku se zákonem se Escobar, jenž pocházel ze sedmi dětí, dostal už jako mladík, kdy prodával kradené náhrobní kameny. V 25 letech, když ukradl auto, poprvé ukázal drsnou tvář. Svědci jeho zločinu za záhadných okolností zemřeli a on byl osvobozen - a podobné „náhody“ se později staly ještě mnohokrát. V druhé polovině 70. let přesedlal Escobar na drogy a během čtyř let se vypracoval na šéfa medellínského kartelu, jenž se o dekádu později stal hlavním dodavatel kokainu do USA.

Za své peníze (Escobarův majetek se dohadoval na tři miliardy dolarů) si kupoval přízeň chudých, v roce 1982 se dokonce stal poslancem, drogový byznys ani drsné metody ale neopouštěl. Jeho hvězda ale začala padat v druhé polovině 80. let poté, co nechal postupně zabít ministra spravedlnosti, nepohodlného novináře i prezidentského kandidáta. Pablo Escobar se tak stal veřejným nepřítelem číslo jedna, po kterém šli nejen domácí policisté, ale také Američané.

Na samém konci 80. let tak vypukla v Kolumbii válka mezi státem a drogovými bossy. V polovině roku 1991 se nakonec Escobar pod příslibem, že nebude vydán do USA, vzdal. Skončil ve zvláštním vězení, na jehož stavbu nejprve osobně dohlížel a odkud později řídil svůj kartel. Když ho vláda chtěla o rok později převést do normální věznice, uprchl. Skrýval se skoro rok a půl a opět vyjednával o tom, že se vzdá. Policie ale Escobarův úkryt vypátrala a při přestřelce jej zabila.