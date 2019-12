Privatizace velkých českých bank přišla v nevhodnou dobu, říká bývalý člen bankovní rady ČNB Racocha

PRAHA Kdyby banky byly soukromé dřív, jistě by přestaly poskytovat starým i novým podnikům měkké úvěry, které se pak nesplácely, myslí si Pavel Racocha, bývalý člen bankovní rady České národní banky, zodpovědný v 90. letech za dohled nad bankami.

Série krachů malých bank a miliardové injekce státu do očištění těch velkých, jež stály podle odhadů 300 až 500 miliard korun, jsou transformačními náklady, které stát přesunul do bankovního sektoru. „Nejsou to peníze, které se ztratily nebo byly ukradeny,“ říká Racocha. Tyto peníze šly na mzdy v potápějících se podnicích a zabránily masovému nárůstu nezaměstnanosti, vysvětluje.



LN: Jak hodnotíte ekonomickou transformaci?

Je to jednoznačný úspěch. Protože dneska, po 30 letech, máme restrukturalizovanou funkční ekonomiku s velmi silným bankovním sektorem. Je dobré se podívat zpátky na to, kde se ekonomika na konci 80. let nacházela.

LN: A jak tedy vypadala československá ekonomika na konci 80. let?

Stačí se projít po ulici jakéhokoliv českého města a ten rozdíl je vidět na první pohled: všechno je krásně opravené. Nevím, zda si pamatujete, jak před Listopadem byla všude lešení. Naše ekonomika byla pevnou součástí RVHP (socialistické Rady vzájemné hospodářské pomoci – pozn. red.), což znamenalo, že se nevyrábělo to, co bylo zapotřebí, ale to, co bylo naplánováno. V důsledku nebylo nic k dostání a pokud ano, tak špatné kvality.