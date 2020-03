První česká celebrita v Americe. Světový kornetista připomínal Járu Cimrmana

Hořice/Washington Na počátku 20. století jej znal v Americe téměř každý. Kapelník a fenomenální hráč na kornet Bohumír Kryl se tam stal prvním Čechem, jehož tvorba byla zaznamenána na hudební nosič. Koncertováním a finančními spekulacemi vydělal obrovské jmění, přesto je dnes ve své původní vlasti úplně zapomenutou postavou.

Opis jeho rozmanitých aktivit připomíná Járu Cimrmana. Je vůbec možné, aby se všechny vešly do jednoho života? Přesto jméno Bohumír Kryl (1875- -1961) většinou nic neříká ani historikům české hudby, ani obyvatelům jeho rodných Hořic; tam o jeho existenci matně tuší jen místní archivář a historička z muzea. O skoro naprostém zapomnění, do nějž u nás upadl, svědčí i to, že nemá české wikipedické heslo, jen anglické.