Rána pažbou a šibenice. Výzvědčíka Sobotku popravili pár týdnů před koncem války

Českoslovenští legionáři, kteří padli do zajetí, nemohli očekávat žádné slitování. To je příběh i Josefa Sobotky odsouzeného pro velezradu k trestu smrti.

Českoslovenští průzkumníci sloužili v italské armádě za první světové války dlouho před tím, než Italské království povolilo budování samostatných československých jednotek. Když k tomu na jaře roku 1918 došlo, byly čety a roty československých výzvědčíků, rozptýlené u italských armád prakticky po celé frontě proti Rakousku-Uhersku, administrativně podřízeny 39. československému střeleckému pluku.

Josef Sobotka

Přestože před Rakouskem-Uherskem, které za první světové války svázalo svůj osud s vilémovským Německem, se v létě 1918 rýsovala stále jasněji perspektiva katastrofální porážky, snažilo se do poslední chvíle udržet disciplínu i těmi nejdrastičtějšími prostředky.



Poprava u Lago di Garda Život legionáře Aloise Storcha skončil ve čtyřiadvaceti letech v nádherných kulisách italského jezera Lago di Garda. Vyučený zámečník a nadšenec dobrovolnického divadla se stal obětí nepovedené diverzní akce. Více čtěte zde.



Josef Sobotka se narodil 14. ledna 1896 v Čechotíně v okrese Chotěboř. Civilním zaměstnáním byl krejčovský dělník. Do první světové války musel odejít jako vojín Rakousko-Uherského pěšího pluku 21. Na italské frontě padl 24. října 1917 u Santa Lucia do zajetí. V zajateckém táboře v Padule 16. dubna 1918 dobrovolně vstoupil do československé armády, kde byl zařazen jako střelec nejprve do 31. čs. střeleckého pluku a krátce na to převelen do 39. čs. střeleckého pluku – Výzvědného.



Ve Val Concei, severozápadně od Lago di Garda, zaskočili rakousko-uherští vojáci 25. července 1918 hlídku, vyslanou 1. rotou 39. čs. pluku. V nastalém zmatku útočníci střelce Josefa Sobotku omráčili pažbou pušky. Hlídka se probila z obklíčení, soustředila se u italských pozic a po prvotním zjištění, že chybí střelec Pýcha, provedla okamžitý protiútok.

Střelec Pýcha se však z nebezpečné situace mezitím dostál sám, a střelce Sobotku již Rakušané z místa přepadení odvlekli. V Tione, na velitelství rakouské 49. pěší divize, byl Josef Sobotka 26. července 1918 odsouzen pro velezradu k trestu smrti a ještě týž den popraven oběšením u obce Creto. Cestou na popraviště vyzýval české vojáky v rakouském vojsku k útěku do Itálie a jeho výzvu, podle svědectví desátníka-aspiranta Ctibora Veselého z Benešova, mnozí z přítomných v následujících dnech a týdnech uposlechli.



Po skončení války bylo tělo Josefa Sobotky 14. dubna 1919 exhumováno čs. vojenskou misí, převezeno do Prahy a 29. dubna 1919 uloženo s vojenskými poctami za přítomnosti prezidenta Masaryka na Čestném pohřebišti legionářů na Olšanských hřbitovech v Praze, kde spočívá dodnes. Na místě popravy na rozhraní obcí Creto a Strada byl krátce po válce vztyčen pomník, který byl po rekonstrukci podruhé slavnostně odhalen 28. září 2015.