Reakce publika nám chybí. Doufáme ale, že náš film Volným pádem bude mít i tak úspěch, říká šéf Divadla Mír

Praha Umělci v Česku houfně bědují nad koronavirovými opatřeními a není se čemu divit. Divadla i jiné kulturní svatostánky jsou skoro rok zavřené a obživa je v nedohlednu. Ostravské Divadlo Mír ale vnáší do trudomyslnosti vítr plný naděje. Soubor pod vedením principála Alberta Čuby totiž na situaci zareagoval mnoha kreativními nápady, které mu zajišťují nejen profesní vyžití, ale také tolik potřebný styk s publikem. Jak se jim to povedlo?

Lidovky.cz: Na sklonku loňského roku jste založili streamovací kanál MirPlay.cz a v současnosti na něm uvádíte i celovečerní film vlastní produkce. Zdá se tak, že vaše hvězdy jenom září. Napadlo vás někdy, že zrovna tohle bude jednou směr, kterým se vaše divadlo vydá?

Děkuji. Asi nenapadlo. Je fakt, že jsme v divadle hodně přemýšleli o tom, že rozjedeme i audiovizuální tvorbu a začali jsme na tom i pracovat. Koneckonců film „Volným pádem“, který bude mít brzy na MírPlay premiéru, byl původně určen pro standardní promítání v kině. Že nakonec ale vše získá podobu vlastní videoplatformy, k tomu už nás donutily okolnosti.

Lidovky.cz: Ptám se i proto, že nejen platforma, ale také její obsah a aktivity vašeho souboru vůbec jsou tak propracované, že se zdá, jako by vaše nápady nebyly tak mladé jako sama pandemie…

To je pravda. Divadlo Mír nemělo být nikdy „jenom“ divadlo. Vždycky platilo, že se chceme rozkročit šířeji a než přišla současná situace, začali jsme na tom pracovat. Takže se dá říct, že částečně připraveni jsme byli.

Lidovky.cz: Koronavirus změnil naše životy už skoro před rokem. A právě tak dlouho nemůžete v původní podobě provozovat ani jednu ze svých profesních činností. Běžně totiž učíte, hrajete a podnikáte v audiovizuální tvorbě. Kde berete motivaci se na všechno nevykašlat?

No, víte, když jsem si v bance půjčoval na koupi budovy, kde je v současnosti Divadlo Mír, tak jsem v té bance podepsal směnku. Dá se říct, že společnost s ručením omezeným sice slibuje „omezené ručení“, ale podepsaná směnka je poměrně silná motivace se na to nevyprdnout.

Lidovky.cz: Jak s kolegy vnímáte fakt, že divadlo i film teď probíhají jen online? U obou je přeci jen docela důležitá bezprostředně sdílená reakce diváků, ať už v hledišti divadla nebo kina. Baví vás to pořád i bez ní?

Nemůžu říct, že nás to nebaví, ale rozhodně platí, že reakce živého publika citelně chybí.

Herecký soubor Divadla Mír

Lidovky.cz: Komunita MirPlay.cz se rychle rozrůstá. Znáte ji? Jde mi o to, jestli jsou mezi uživateli hlavně původní fyzičtí návštěvníci, sledovatelé z YouTube nebo i širší, „nezasvěcená“ veřejnost. A třeba i lidé, kteří nejsou vyloženě divadelně založeni?

To se přiznám, že úplně nevíme. My totiž v rámci MírPlay netěžíme data, takže nemáme úplně přesně zmapováno, jaké je demografické složení uživatelů. Ale předpokládám, že se primárně jedná o lidi, kteří mají rádi herce Divadla Mír a chtějí je vidět nejen v komediální herecké poloze, ale i v jiných projektech.

Lidovky.cz: Brzy proběhne na vašem digitálním jevišti také premiéra filmu Volným pádem kolegy Štěpána Kozuba. Trailer jsem zatím neviděla, můžete nastínit, o čem film je a kde probíhalo natáčení?

Jedná se o melancholický příběh ze současné Ostravy, kde hlavním hrdinou je mladý muž pracující v hypermarketu, jež se zamiluje do dívky z květinářství a zároveň musí řešit problémy svého komplikovaného otce. Natáčelo se na různých lokacích Ostravy, v jednom nejmenovaném hypermarketu, diváci jej možná poznají, ale také třeba ve smuteční síni na Slezské Ostravě.

Lidovky.cz: Nebude se tedy jednat o zfilmovanou divadelní inscenaci? V čem pro vás osobně i pro celý soubor byla zkušenost s celovečerním filmem nová a jiná?

O zfilmovanou divadelní inscenaci nepůjde. Filmová inscenace je třeba taktéž připravovaný projekt „Adam Stvořitel“ od bratří Čapků, kde se opravdu jedná o původní divadelní hru, která je zpracována filmovými postupy. Ale dílo „Volným pádem“ od začátku vznikalo jako film. Mělo klasický filmový scénář a k celé produkci se přistupovalo jako k produkci filmové. Pro herce to až tak nová zkušenost nebyla, přece jen jsou na objektivy kamer trochu zvyklí. To, co pro nás bylo nové, byla především zmíněná filmová produkce, která se od té divadelní hodně liší.

Lidovky.cz: Nemrzí vás přeci jen, že premiéra nebude mít velkolepou kinosálovou podobu?

Mrzí. Ale třeba nakonec premiéra na velkém plátně proběhne. Nicméně ten punc úplné novoty už tam samozřejmě nebude.

Lidovky.cz: O Štěpánovi Kozubovi říkáte, že je novodobý Menšík. V kom se naopak vidíte vy sám?

No, to jsem jednou řekl a už se to se Štěpánem veze… Je jasné, že pan Menšík i Štěpán jsou individuality a určitě neplatí, že jeden je kopii druhého. Na druhou stranu vím, jak tihle mistři komedie typu Menšík, Burian a spol. působili na publikum a vidím, jak dnes působí na publikum Štěpán, především na to živé publikum v sále. A já tam zkrátka vidím velmi podobnou schopnost si publikum získat, podmanit a rozesmát až k slzám. Ale to jsem trošku odběhl.

V kom se vidím já? Možná, a snad to nebude rouhání, můžu říct, že pánové Voskovec s Werichem. Ne snad, proboha, že bych se chtěl přirovnávat k jejich hereckému mistrovství, ale spíše ve způsobu uplatňování svého talentu. Také byli herci a zároveň producenti. Ve svých divadelních hrách hráli, produkovali je, vypláceli gáže dalším hercům. Filmy také produkovali. No, je tam těch podobností celkem dost.

Lidovky.cz: Pokud je řeč o působení vašeho souboru na internetu, nemůžeme nezmínit úspěch seriálu sKORO NA mizině, jímž jste hbitě reagovali na náhlé zavření divadel v důsledku pandemie už loni na jaře. Seriál zabodoval u diváků, na ČSFD má dokonce 83 procent, přitáhl pozornost, a ještě vám zajistil určitý finanční příjem hned na začátku. Jak na tento úspěch reagují kolegové z méně kreativních divadel? Chtějí spíše poradit a pomoci s progresivnějším přístupem? Chválí vás, žárlí?

O radu a pomoc se na nás nikdo neobrátil. A pochvaly jsme slyšeli. Když jsem nějakého kolegu z jiného divadla potkal, vždycky o tomto seriálu mluvil s nadšením.

Lidovky.cz: Na to, že seriál má jenom pět dílů, se v něm vystřídá neuvěřitelné množství známých tváří, z nichž některé by divák často v díle s tak ostrým humorem nečekal. Koho vám dalo největší práci přesvědčit, aby se natáčení účastnil?

Přesvědčování známých tváří měl na starosti hlavně Vladimír Skórka jakožto režisér a producent. A je pravda, že se mu podařilo přesvědčit opravdu velká jména. I když mě osobně vždycky mrzelo, že lovil jenom v českém rybníčku. Soustavně jsem po něm požadoval angažování Dolpha Lundgrena, stačil by možná i Michael Dudikoff, ale nepovedlo se.

Lidovky.cz: Velmi populární figurou vašich scének je „pražskej týpek Oliver“. Jako rodilou Pražačku mě zajímá, jestli má každé velké město svého Olivera, nebo jsme takhle postiženi jen my Pražáci?

Musím bohužel zklamat vaše naděje. Oliver je esencí, i když samozřejmě hyperbolizovanou, pražskýho týpka. Musím jakoby říct, že pokaždý, když jsem v Praze a je jedno, jestli kráčím kolem Rígrovejch sadů, nebo hledím skrz vokno v nějaký vůžasný kavárně, pokaždý aspoň jednoho Volivera potkám, kterej mě vždy, pokud je to aspoň trochu možný, přesvědčí vo tom, že přijít dýl není žádnej problém a že vopřít si kolo vo hydrant se v týhletý pražský bublině jakoby toleruje. Co už se ale netoleruje, je rejpat se v nějakejch zeměpisnejch animozitách, který třeba způsobujou, že vo některejch mladejch lidech, co se do Prahy dokodrcali na žebřiňáku z nějaký pr****, třeba z Brna, můžeš říct, že to jsou třeba vesničtí vejrostci.