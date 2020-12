Rostliny působí na psychiku, snižují stres. Věříme, že seniorům pomohou, říká majitelka botanické laboratoře

Botanická laboratoř Haenke se spojila s Nadací Krása pomoci a společně pořádají charitativní sbírku. Chtějí umístit darované rostliny do domovů pro seniory. „Výzkumy dokazují, že rostliny působí pozitivně na duševní zdraví člověka, mají potenciál snižovat stres a krevní tlak. Samotný pohled do zeleně potom dokáže urychlit rekonvalescenci pacientů po operaci. Péče o rostlinu je takovou jednoduchou formou terapie,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Alexandra Střelcová.

Lidovky.cz: Vaše laboratoř Haenke se spojila s Nadací Krása pomoci a společně pořádáte charitativní sbírku #rostlinyseniorum, jejímž cílem je umístit darované rostliny do domovů pro seniory. Proč zrovna rostliny, jak seniorům pomohou?

Rostliny mají v zásadě tu schopnost měnit lidské životy k lepšímu – ať už díky svým léčivým účinkům nebo jednoduše proto, že jejich přítomnost přináší radost a klid. Každá sociální skupina trpí nějakým problémem, a pro seniory v domovech je to především izolace a úzkosti. Rostliny je mohou pomoci alespoň z části zmírnit.

Lidovky.cz: Naučíte také lidi v domovech důchodců, jak se o rostliny starat?

Spíš si myslíme, že to mohou naučit oni nás. Tradice spojené s rostlinami se přenášejí z generace na generaci, a různé tipy na to, jak se starat o pokojovky určitě patří mezi ně. Těšíme se na to, že se budeme aktivně hrabat v hlíně a přitom si vyprávět historky ze života.

Lidovky.cz: Senioři jsou, nejen v současné situaci, nejohroženější a nejzranitelnější skupinou. Teď nejvíce trpí především sociální izolací. Jak ještě jim chcete pomoci?

V jarní vlně pandémie jsme ve spolupráci s Fakultou tropického zemědělství ČZU v Praze vyráběli a zdarma distribuovali dezinfekci do nemocnic a domovů pro seniory po celé republice – naše „Bez-infekce“ se tak dostala do těch nejpostiženějších míst jako domovy pro seniory kolem Dolu Darkov nebo v okolí Jihlavy. Na podzim jsme čekali na obnovení povolení, ale od ledna budeme dezinfekci vyrábět znovu.

Lidovky.cz: Připravujete například nějaké workshopy?

Jakmile to bude možné, chystáme ve vybraných domovech workshopy o rostlinách a péče o ně, ale taky přednášky a debaty na různá témata související s přírodou. Chceme tak napomáhat vytváření dialogu mezi generacemi skrze lásku k rostlinám.

Lidovky.cz: Jak sbírka probíhá a kdo se může zapojit?

Sbírku pořádáme společně s Nadací Krása pomoci prostřednictvím portálu Donio. Za každých 300 korun dokážeme do domova pro seniory doručit jednu přesazenou rostlinu, za 1000 korundodáme do domova pro seniory rovnou čtyři rostliny. Máte-li rostliny, které jsou v dobré kondici, ale už u vás doma nemají místo, ozvěte se nám – zdravé zelené kousky se vždycky hodí.

Lidovky.cz: Jeden z domovů seniorů (Domova Sue Ryder) již svůj květinový koutek má. Jaké máte ohlasy?

V Domově Sue Ryder připravují nový relaxační koutek pro klienty, ale rostliny teď dělají parádu třeba taky v kavárničce pro klienty, kde se konají oslavy narozenin a podobné akce. Prý s nimi ale mají ještě větší plány, ale realizace chvilku potrvá. Rostliny pro Sue Ryder věnovali lidé kolem Haenke – přátelé, kolegové, ale i ti, co nás sledují na sociálních sítích. Společně jsme je potom přesadili do květináčů, co nám darovala firma Plastia – včetně asi dvoumetrové palmy, kterou jsme potom přenášeli ve čtyřech.

Lidovky.cz: Jak moc na lidskou psychiku podle vás působí starat se o živou rostlinu?

Výzkumy dokazují, že rostliny působí pozitivně na duševní zdraví člověka, mají potenciál snižovat stres a krevní tlak. Samotný pohled do zeleně potom dokáže urychlit rekonvalescenci pacientů po operaci. Péče o rostlinu je takovou jednoduchou formou terapie – typická vůně zeminy vždy navodí pocit, že jste v přírodě, a s každým novým lístkem se člověku tají dech.