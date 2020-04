Rozhovor z karantény: Až mě pustěj ven, budu připravená, usmívá se Ester Ledecká

Fenomenální lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká o tom, jaké to je, jet stotřicítkou z kopce, o Jardovi Jágrovi na telefonu a taky o životě v karanténě.

Dva týdny po předčasném ukončení letošní sezony musela Ester Ledecká zůstat v karanténě. V té oslavila i své pětadvacáté narozeniny. A tak jsme rozhovor vedli na dálku. Ale i na dálku bylo zřejmé, jaký je tato česká lyžařka a snowboardistka fenomén.

Rozhlasová stanice BBC její dvojí vítězství ve dvou rozdílných sportech na ZOH 2018 v jihokorejském Pchjongčchangu označila za „jeden z nejúžasnějších olympijských příběhů všech dob“. Ale tím to neskončilo. „Obojživelnice“, o níž její otec Janek Ledecký řekl, že má „práh posunutý směrem k Zátopkovi“, se i v poslední, předčasně ukončené sezoně v rychlostních disciplínách dostala na úroveň absolutní světové špičky.

Tahle čerstvě pětadvacetiletá slečna, která si do vlasů ráda zaplétá indiánská peříčka, je ale mimořádná nejen svými sportovními výsledky. Když jí bylo osmnáct, oznámila rodičům, že od té chvíle si na své hobby, které se stalo její prací, bude vydělávat sama. A když to nedokáže, bude holt dělat něco jiného. A opravdu od nich už nepřijala ani korunu. O co ve skutečnosti jde, však člověk pochopí, až když zjistí, kolik vlastně každý měsíc stojí provoz jejího týmu.

LN: Říkáte o sobě, že volno nemáte ráda. Jak vám zasáhl do života koronavirus?

Zasáhl mi do života výrazně. Jako všem. Neznamená to ale, že sedím doma na zadku. Poprvé jsem sice musela ukončit zimní sezonu dřív, než slezl sníh z kopců, ale chovám se tak jako po každé jiné zimě. Dala jsem si pět dní úplného volna, odpočala si a najela na letní přípravu.

LN: Takže i teď, po sezoně, si musíte udržovat kondici?

Samozřejmě. Pracuju na sobě každý den. Vím, že dřív nebo pozdějc to koronavirus vzdá, ale já teda ne! A až mě pustěj ven, budu připravená. Loni jsem udělala státnice a pořád ve studiu pokračuju, takže kromě tréninků doma doháním i školu, pořád se učím nový věci. Baví mě tancovat, učím se shuffle dance, dělám stojky, hraju nový písničky na kytaru… A pořád dokola zjišťuju, jak jsem na všechny tyhle věci nešikovná.