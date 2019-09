Rudolf Melč: český Ikaros, jehož rakev letěla nad Prahou na trupu letadla

PRAHA Jeden z prvních českých Ikarů se narodil 10. května 1891 v Loučce u Nového Jičína v mlynářské rodině jako Robert Meltsch, ale za války si v Rusku změnil jméno na Melč a přidal k němu ještě další jméno Lev.

Po maturitě na brněnské německé průmyslovce pracoval určitý čas jako strojní mechanik, ale vše radikálně změnil rok 1913, kdy na vojně získal možnost absolvovat ve Fischamendu pilotní kurz pro poddůstojníky. Stal se tak v té době jedním z mála českých letců, ale když 8. května 1914 získal pilotní diplom, chyběly do vypuknutí 1. světové války necelé tři měsíce…



Na východní frontě jako příslušník jednotky Flik 8 konal převážně kurýrní a průzkumné lety a v roce 1915 provedl i pár riskantních letů do obležené pevnosti Przemyšl. V té době byl povýšen do hodnosti Fähnrich. V den pádu pevnosti 22. března 1915 o 4. hodině ranní odletěl jako předposlední pilot z Przemyšlu. U Rymanova byl však zřejmě sestřelen a zajat, i když později tvrdil, že dobrovolně dezertoval k Rusům.

Rudolf Melč (1891–1934) stojící zcela vpravo (a ve výřezu) v létě 1918 v Ufě u letounu Farman F.30

Každopádně se v Jekatěrinburgu 15. března 1916 přihlásil do legií a o tři měsíce oblékl legionářskou uniformu. Sloužil u pěšáků i ženistů, byl povýšen na podporučíka, v říjnu 1917 se oženil v Bělgorodě s ruskou dívkou, ale strašně moc toužil létat. To se mu splnilo v únoru 1918, když se dostal k oddílu dalšího legionářského letce poručíka Vlastimila Fialy (otce pozdější filmové a divadelní hvězdy Květy Fialové). S těmito dvěma jmény jsou spojeny všechny další nelehké pokusy vytvořit československé letecké jednotky v Rusku.



Nejdříve však přišel ústup z Ukrajiny a boje s bolševiky, kdy Melč v rámci Národní ruské armády od června do července 1918 absolvoval 33 bojových letů většinou průzkumných nebo bombardovacích v délce 78 hodin. Jeho činnost v Rusku je však spojena hlavně se snahami vycvičit co nejvíc pilotů z řad legionářů. Do vlasti se Rudolf Lev Melč vrátil v hodnosti kapitána v březnu 1920, stal se na čas Fialovým zástupcem na leteckém odboru ministerstva národní obrany, byl povýšen na majora, ale mírová armáda jeho neklidné povaze nesvědčila. V únoru 1921 odešel do civilu a začal podnikat. V pouhých třiačtyřiceti letech jej však zradilo zdraví a 20. listopadu 1934 zemřel na tuberkulózu.

Armáda na něj nezapomněla a jedné z prvních legend československého vojenského letectva uspořádala pohřeb, při kterém bylo jeho tělo vezeno Prahou za doprovodu čestné vojenské stráže v rakvi na trupu letadla!