Rychetský zahájil kampaň na Hrad, tvrdí ministryně Benešová. Svými výroky podle ní znevážil Ústavní soud

Praha „Pan předseda Ústavního soudu se celou dobu, co stojí v jeho čele, řídil pravidlem, že do politiky nezasahuje. A najednou se do ní vrací. A má to asi nějakou příčinu, nějaké souvislosti,“ myslí si ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Míní, že začal volební kampaň na Hrad.

Lidovky.cz: Co říkáte na to, že dva a půl roku poté, co policie obvinila z korupce soudce pražského vrchního soudu Ivana Elischera, nyní zadržela dalšího – Zdeňka Sováka? Prokáže-li se jejich vina, půjde podle vás o selhání těchto dvou soudců, nebo o hlubší systémový problém na tomto soudu?

Máte pravdu, je to druhý soudce. A to už nevěstí nic dobrého. Nicméně problémy soudce Sováka se s ním táhnou hluboko do historie. Teď do penze odchází s takovouto ostudou – a to je myslím škoda, protože to byl velmi schopný soudce. Když jsem jako státní zástupkyně pracovala na pražském vrchním státním zastupitelství, chodila jsem do jeho senátu soudit velice ráda. Byl chytrý a ta jednání vedl úžasně. My státní zástupci jsme se doslova prali, abychom u něj mohli soudit, protože to byl koncert.