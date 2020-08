S hercem a výtvarníkem Milošem Nesvadbou se loučil téměř zaplněný kostel

PRAHA V téměř zaplněném pražském vinohradském kostele Nejsvětějšího srdce Páně se dnes uskutečnilo poslední rozloučení s hercem a výtvarníkem Milošem Nesvadbou. Mše za dlouholetého člena činohry Národního divadla (ND), který zemřel 22. července ve věku 95 let, se zúčastnila rodina, kolegové i příznivci jeho díla. Na poslední cestu Nesvadbu doprovodili potleskem. „Byl to člověk, v jehož duši byl celý umělecký svět - herectví i malování,“ uvedl psychiatr, prozaik, básník a překladatel Jan Cimický.

„Vzpomínám ráda na 40 let prožitých v angažmá v činohře ND a ve všech jsi Ty, Milošku,“ napsala do kondolenční knihy umístěné před vraty kostela bývalá tajemnice činohry ND Helena Tuháčková. Pietní akt v kostele se konal poté, co se rodina nedohodla s ND na obřadu ve „zlaté kapličce“, kde Nesvadba poslední představení, derniéru Revizora, odehrál 18. června 2014. Rodina údajně nesouhlasila s posledním rozloučením na schodech ve foyer ND. „Herec má odcházet z tohoto světa z prken, na kterých hrál,“ podotkl Cimický.



Podle přítomného ředitele ND Jana Buriana se rozloučení v ND nemohlo uskutečnit kvůli jeho rekonstrukci.

Během obřadu v kostele na humorné příběhy ze zákulisí zavzpomínal jeho herecký kolega Miroslav Donutil. „Pokud někdo tak naplnil svůj život a potěšil tolik lidí, tak se mu snad z tohoto světa odcházelo lehce,“ uvedla ve své smuteční řeči Taťjana Medvecká.

Mezi smutečními hosty dále byli Václav Upír Krejčí, Simona Postlerová nebo Světlana Nálepková, se kterou má Nesvadbův syn Michal vnučku Josefínu. „Byl to člověk, na kterého nikdo nemůže mít špatnou vzpomínku,“ uvedla herečka Eva Hrušková.

Podobně jako na pondělním rozloučení s Janem Skopečkem nechyběl mezi přítomnými zástupce fanoušků fotbalové Slavie. Nesvadba byl dokonce jedním ze zakládajících členů Odboru přátel Slavie a proslulé byly například jeho plakáty k slávistickým akcím nebo slávistické prostírání.

Miloš Nesvadba se narodil 17. dubna 1925. Po maturitě se přihlásil na Státní konzervatoř v Praze, studium ale přerušila německá okupace. Byl okupanty v roce 1944 nasazen do výroby a po osvobození se už do školy nevrátil. Jako třiadvacetiletý se stal členem Činohry ND, kde působil více než 60 let. Hrál několik rolí v Jiráskově Lucerně, titulního Klicperova Hadriána z Římsů, Bernarda z Millerovy Smrti obchodního cestujícího, Karborunda z Drdových Hrátek s čertem, Všudybyla v Tylově hře Středem země do Afriky, Živelese ve Fidlovačce téhož autora, Notáře v Shakespearově komedii Mnoho povyku pro nic, Písaře v Molierově Lakomci, Měšťáka v Rostandově Cyranovi z Bergeracu a další.

Po válce už jako renomovaný kreslíř stál u zrodu dětských časopisů Mateřídouška a Ohníček, ale také humoristického Dikobrazu. Patří k nejznámějším ilustrátorům knížek pro děti, jichž ilustroval víc než 50. Jeho kresby se objevovaly v dětských časopisech, za dětmi ale také do pozdního věku jezdil hrát pohádky a malovat. Ve filmu se nejčastěji objevoval v 50. letech, kromě Pyšné princezny hrál třeba v titulech Zítra se bude tančit všude, Haškovy povídky ze starého mocnářství, Cirkus bude!, Hrátky s čertem, Florenc 13.30, Poslušně hlásím, Smrt v sedle, Kočár nejsvětější svátosti, Ukradená vzducholoď, Hříšní lidé města pražského, Na kometě a Podivná přátelství herce Jesenia.

Nesvadba měl dva syny - staršího Michala (62), herce, mima a autora televizního pořadu Kouzelná školka, a Martina, který je podnikatelem. Nesvadba starší se podílel i na kresbách k Michalovým knihám.