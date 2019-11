Sdílené kanceláře jsou inspirativním prostředím, potkáte zde zajímavé lidi, říká ředitelka Impact Hubu

První coworking vznikl v roce 2005 v americkém San Franciscu, ve stejném roce pak Jonathan Robinson založil v Londýně The Hub jako inkubátor pro sociální inovace. „S ním se setkali i zakladatelé českých Impact Hubů, natolik je inspiroval, že přinesli coworking do Česka a v červnu 2010 otevřeli svůj první prostor na pražském Smíchově,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Martina Kočařová, ředitelka Impact Hubu.

Lidovky.cz: Odkud přišel do Česka fenomén sdílených kanceláří? A kolik jich v České republice aktuálně funguje?

V současné době zažívá svět coworkingu boom a jejich počet stále roste, například v Praze jich najdeme více než 50. Sdílené kanceláře najdeme i v Brně a Ostravě, a to včetně našeho Impact Hubu, ale coworking už zdaleka není jen otázkou velkých měst.

Lidovky.cz: Proč lidé vyhledávají coworkingy? Většina z nich přeci může pracovat z domova a bude to pro ně levnější.

Když jsme před téměř deseti lety zakládali hub, nejčastěji se ozývalo, že nikdo nebude chtít sdílet své know-how s ostatními, stejně jako nebude chtít sedět v otevřeném prostoru. Brzy se ukázalo, že opak je pravdou a dnes máme v komunitě více než 1700 členů. Výhody coworkingu nespočívají jen v tom, že máte své jisté pracovní místo a klid na práci, což může být srovnatelné s prací z domova.

Je to také inspirativní prostředí plné zajímavých lidí, možnost propojit se s někým dalším z komunity, rozšiřování vlastního networku. V neposlední řadě i to, že si držíte určitý pracovní návyk odcházení “do práce”, má svou hodnotu. Dá se říct, že práce v coworkingu je skvělý způsob, jak se ubránit prokrastinaci, se kterou řada z nás doma bojuje.

Lidovky.cz: Je coworking pro každého? Jak se k němu staví starší generace (50+)? Je pro ně atraktivní?

Nejsilnější skupinou jsou lidé ve věku 25-40. Coworking u nás v Impact Hubu není jen o tom, že máte kde sedět. Najdete u nás řadu eventů, jako jsou vzdělávací workshopy, tematické snídaně nebo večerní networkingové party a pořádáme i komunitní akce, kde členové předávají své znalosti ostatním, možností seberealizace je pro každého v každé věkové skupině nespočet. Prostředí coworkingu je atraktivní i pro velké nadnárodní firmy, které si u nás pronajímají kanceláře pro své týmy právě kvůli podněcujícímu prostředí. A zde není výjimkou, že generačně patří spíš ke 40+, i víc.

Lidovky.cz: Jaké coworkové místo ve světě vás nejvíce inspiruje? Ať už designem prostor nebo nabídko služeb pro coworkaře?

Baví mě prostory, které jsou zajímavé nápadem, a když vkročíte dovnitř, dýchne to na vás. Inspirativní místa s do puntíku dotaženým designem jistě vždy potěší oko, co ale nakonec vždycky nejvíc oceňuji ve službách obecně, je přístup lidí. Když jsou milí, usměvaví a je vidět, že je jejich práce baví, cítím se dobře kdekoliv na světě. Skvělou výhodou našich Impact Hubů je, že jsou součástí globální sítě s více než 100 místy všude po světě. Skoro se proto dá říct, že ať už povedou mé kroky kamkoliv, vždycky budu mít svůj hub na blízku.

Lidovky.cz: Impact Hub K10 se nachází ve velké secesní vile se zahradou. Je to vaše konkurenční výhoda? Nemají mladí lidé rádi spíše moderní prostory?

Vila je díky své specifičnosti mezi ostatními coworkingy místem, které vás okouzlí, ať už je vám 25 nebo 50. Zvenku je to nádherná historická stavba, interiér je citlivě doplněný o moderní prvky. Z ulice to není vidět, ale velká zahrada, kde se dá pohodlně pracovat nebo si ji můžete pronajmout na party, je hlavně v teplých měsících velkým lákadlem, a také oblíbeným svatebním místem. S přicházejícím podzimem si můžete dopřát meeting v zasedačce s funkčním krbem, a pak si třeba zajít do naší sauny. Když vyběhnete do podkroví, rozlije se před vámi nádherný výhled na Prahu - zde si můžete pronajmout vlastní kancelář a využít tak všech benefitů, které Impact Hub nabízí.

Lidovky.cz: Jak se stavíte k osmihodinové pracovní době pět dní v týdnu? Je podle vás optimální?

Osobně v práci oceňuji flexibilitu a velkou míru svobody. Ta se samozřejmě na druhé straně nese ruku v ruce se zodpovědností k zadaným úkolům, ale je to za mě mnohem funkčnější model. Lidé pak cítí motivaci, své úkoly si skutečně vezmou za vlastní a mají pocit, že mohou něco ovlivnit. Tento princip fungování uplatňujeme i v týmu Impact Hubu. Nesvazujeme lidi tím, že si musí v práci odsedět svých 8 hodin ve vymezeném čase, ale naopak je pro nás důležité jim dát prostor i možnost podílet se na věcech, které je zajímají.

Lidovky.cz: Když byste měla porovnat korporace s vašimi sdílenými kancelářemi, tak jaké jsou plusy a minusy obou prostředí, co se týká práce?

Jedním z největších benefitů sdíleného prostoru je, že v jednom okamžiku zde můžete u kávy potkat startupisty, kteří pracují na rozvoji svého projektu, stejně jako zkušené matadory z byznysu a neexistují zde žádné bariéry, které by vám bránily dát se s nimi do řeči. Naopak v korporacích jsou linie mezi jednotlivými odděleními mnohem více definované a vztahy jsou mnohdy formálnější. Ale tak jako je komunitní prostředí, kde se pořád něco děje, výhodou, může být i nevýhodou.

Řada lidí formálnost a jasnou strukturu rolí preferuje, stejně jako práci v klidném prostředí, kde všechny zná. Proto je rozhodnutí, zda jít pracovat do korporace, nebo být ve sdíleném prostoru, s čímž je pak spojené vnímání výhod a nevýhod, hodně i otázkou vnitřního nastavení konkrétního člověka.

Lidovky.cz: Myslíte si, že coworkingové prostory mají do budoucna šanci na přežití nebo se jedná pouze o dočasný trend?

Vzhledem k dosavadnímu vývoji si myslím, že coworking není jen trendy záležitost poslední doby. Souvisí to i s tím, že sdílené prostory jsou hodně spojené se svobodou v práci i možností rozhodovat se flexibilněji, jak chci naložit se svým časem. To hodně rezonuje s postoji dnešní mladé generace, pro kterou jsou právě svoboda a různorodé možnosti důležitými kritérii při volbě práce. Že lze coworking považovat za udržitelný koncept potvrzuje i vývoj našeho Impact Hubu. Ten příští rok oslaví 10 let od svého založení a během té doby jsme otevřeli celkem čtyři prostory v Praze, Brně a Ostravě a další rozšiřování je i nadále cestou, která je pro nás zajímavá.