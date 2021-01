Fotograf Šibík o unikátní knize: Aby prázdnota fungovala, potřebujete tam jednoho člověka, na Florenc jsem šel třikrát

PRAHA Oceňovaný fotograf Jan Šibík po boku se svou životní partnerkou a nyní i kolegyní Danielou Matulovou popisují, jak vznikal unikátní dokument o prvním nouzovém stavu na začátku koronavirové pandemie. „Je to svědectví o situaci, která byla pro nás všechny úplně nová. Nezapomenutelná a výjimečná. Nepočítám s tím, že to bude bestseller, ale měli jsme během karantény nějakou smysluplnou práci. A hlavně – máme svou první společnou knihu!“ říká přední český fotograf o výsledku jejich fotografické spolupráce.

Lidovky.cz: Jako fotografové jste se potkali poprvé. Jak se vám s Danielou v nové roli tedy spolupracovalo?

Jan Šibík: Třeba vám to řekneme každý jinak. Daniela mi dlouhou dobu tvrdila, že se mnou nebude nic dělat, že to prostě nejde – my jsme spolu už skutečně dlouho, 13 let. Já takový názor nikdy neměl a vždycky jsem chtěl, abychom dělali věci společně. Spolupráce nám jde a vztahu to pomáhá. Ohledně knihy jsme měli spoustu diskusí a každodenních malých hádek.