Český silák překousl 33 plechovek za minutu, čímž vytvořil světový rekord. Příště chce ústy zvednout koně

Dubňany (Hodonínsko) Silák René Richter vytvořil v sobotu v Dubňanech na Hodonínsku světový rekord, když překousl 33 plechovek za minutu. Překonal tak vlastní loňský rekord 31 plechovek. Richter chce letos každý měsíc překonat jeden ze světových rekordů, chce například zvednout v zubech koně o váze tři čtvrtě tuny. Cílem akce nazvané Golem’s hand je odradit mladé lidi od braní steroidů a ukázat jim, že člověk může docílit velkých věcí i bez anabolik, řekl Richter.

Na Richterův pokus dohlížela jedna ze světových agentur, které rekordy zaznamenávají. „Původně byl rekord jednoho Američana 12 plechovek za minutu. Loni jsem ho překonal a překousl jich 31 a teď jsem posunul vlastní rekord na 33 plechovek,“ uvedl silák z Opavy, který se jinak živí jako kuchař.



V plánu má každý měsíc pokořit jeden ze světových rekordů. „Chci třeba zvednout v čelisti koně o váze tři čtvrtě tuny. Současný rekord je skoro 300 kilo. Další rekord chci pokořit v tom, že vlezu pod stůl, most nebo nějakou podobnou věc a zády zvednu přes 800 kilo. Dosavadní rekord je 780 kilo. Pokud to půjde, půjdu až na váhu jedné tuny,“ uvedl Richter, který má zhruba dvacítku světových rekordů.

Lidé ho mohli vidět například tlačit na páku kamion o váze 15 tun nebo zády s popruhy utáhnout 11 kamionů o váze přes 80 tun. Mezi Richterovými pokusy, které má zaznamenané i na webu, patří i křivení hřebíků zuby, zvednutí osmisetkilového letadla nebo to, že v zubech drží vrták spuštěné vrtačky, a znemožňuje tak jeho otáčení.

Akce má ukázat mladé generaci, že člověk může vlastní pílí a cvičením dosáhnout velkých věcí i bez anabolik. „V dnešní době přijde mladý kluk do posilovny a chce do léta dobře vypadat, tak si vezme nějaké látky. Sice za půl roku vypadá líp, ale má to pak následky na zdraví, které si mladí lidé neuvědomují,“ řekl pětačtyřicetiletý Richter. Sám začal lámat rekordy už na konci minulého tisíciletí, kariéru zahájil právě v Dubňanech, kde v sobotu odstartoval akci proti steroidům. Pokusy o rekordy se uskuteční v dalších českých městech, ale i v Německu nebo Itálii.