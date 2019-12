Škoda Plzeň dopadla dobře, za mé odvolání může Zeman, říká někdejší generální ředitel Soudek

PRAHA Škoda Plzeň dopadla dobře. Je to jediný velký fungující strojírenský podnik v Česku, říká bývalý pětinový majitel a generální ředitel někdejší chlouby československého strojírenství. Za problémy strojíren na konci 90. let, které vedly k Soudkově odvolání, podle něj stál tehdejší premiér Miloš Zeman a jemu loajální banky.

LN: Jak dnes zpětně hodnotíte svoje působení ve Škodě Plzeň?

Škodovka dopadla velmi dobře. Je to dnes jediný velký strojírenský podnik v Česku, který pracuje. Já jsem ji na začátku 90. let zachránil od krachu. V roce 1992 vyvážela za asi dvě miliardy korun, v roce 1998 za 18 miliard. Její akcie se v roce 1992 prodávaly přibližně za 20 korun. Já jsem je vyšponoval na 1097 korun.

LN: Škoda byla před krachem?

Když jsem tam v roce 1992 nastupoval, Škodovka předchozí tři měsíce neměla na platy. A ty činily zhruba 250 milionů měsíčně. Takže hned zkraje jsem musel sehnat 800 milionů na dorovnání platů. To se podařilo, dohodl jsem se s Komerční bankou. Souběžně jsem řešil řadu dalších naléhavých věcí. Technickou a technologickou zastaralost, katastrofální situaci odbytu. Veškerý export byl jen do socialistických zemí. Ale kam se vyváželo? Na Slovensko, do jaderné elektrárny Mochovce. Takže jaderné strojírenství ve skutečnosti nemělo žádnou práci.