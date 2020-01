Skutečně se u nás v republice často lže, myslí si šéf odborů Středula

Praha Rozdíl mezi realitou a tím, co říkají zástupci firem, je obří, říká Josef Středula. Za velké riziko považuje šéf odborů zelený úděl.

Podle Josefa Středuly, šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), není pravda, jak tvrdí například někteří ekonomové či zástupci firem, že i bez přičinění odborů by mzdy rostly stejným tempem. „Jestliže jdete do firmy, která má 30 miliard zisku, a oni vám nabídnou sotva udržení reálné mzdy a pak vám její představitel říká, že se vlamujeme do otevřených dveří, tak já říkám, že jde o dveře zajištěné petlicí,“ říká v rozhovoru pro LN.

LN: Máte vůbec emoce? Neberte to jako útok, ale tváříte se neustále stejně, poker face za všech okolností…

Moji spolupracovníci mne dobře znají. Jedna věc je veřejný obraz a druhá je život. Co se týče emocí, tak jich mám bezpochyby nepřebernou paletu.