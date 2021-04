Smrt na prahu domova. Vladislava Perutku smrtelně postřelili pár dní před koncem války

Nacistická okupace převrátila naruby život záložního důstojníka Vladislava Perutky i celé jeho rodiny. Prodělal celou válku v zahraničí, aby zahynul v rodném kraji, na samém konci války.

Vladislav Perutka pocházel z Uherského Hradiště, kde se narodil před 110 lety, 31. března 1911. Vystudoval tamní gymnázium, obchodní akademii a v rodišti byl pak úředníkem. Absolvoval školu na důstojníky v záloze 7. divize v Olomouci a vojenskou prezenční službu ukončil roku 1934 v hodnosti podporučíka pěchoty v záloze. Po nacistické okupaci se pak neváhal zapojit do podzemní vojenské organizace Obrana národa. Byl členem štábu plukovníka Vladimíra Štěrby pro jihovýchodní Moravu.



V prosinci 1939 uprchl před zatčením za ilegální činnost proti nacistům přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Řecko, Turecko a Libanon do Sýrie. Zde vstoupil do francouzské cizinecké legie a pokračoval do Francie. Po uznání československého národního výboru 2. října 1939 pracoval v tomto ústředním orgánu českého exilu v Paříži. Dne 26. ledna 1940 vstoupil v jihofrancouzském Agde do čs. vojska a velel četě. V červenci 1940 evakuoval spolu s ostatními do Velké Británie. Zastával řadu funkcí, ale především absolvoval velitelský kurs, parašutistický výcvik, výcvik útočného boje a zpravodajský kurz. Na stážích u polské i britské armády získal řadu zkušeností. Jeho služební hodnocení byla výtečná.

V touze zapojit se do přímého boje odcestoval v srpnu 1944 do SSSR. V rámci 1. čs. armádního sboru se účastnil od 8. září do 10. prosince 1944 karpatské ofenzivy ve funkci náčelníka štábu 5. pěšího praporu. Později zastával funkci zástupce velitele a poté i velitele 5. pěšího praporu 3. čs. samostatné brigády. Ve službě dosáhl hodnosti štábního kapitána v záloze.

Dne 3. května 1945 kapitána Perutku ve Vranči nedaleko Nového Hrozenkova smrtelně postřelili ustupující němečtí vojáci. Po třech dnech utrpení zemřel 6. května 1945 na následky zranění ve vsetínské nemocnici. Bylo to jen šedesát kilometrů od rodného Uherského Hradiště. Zranění štábního kapitána Perutky byl svědkem jeho kamarád, spolubojovník z Francie i Velké Británie parašutista Rudolf Krzák (jeho příběh čtěte ZDE).

Pomník ve Vranči, kde byl 3. května 1945 smrtelně postřelen kapitán Vladislav Perutka.

Vladislav Perutka byl za své služby vlasti oceněn Čs. medailí Za zásluhy II. stupně, Čs. pamětní medailí, Čs. válečným křížem 1939 za boje o Duklu a in memoriam povýšením do hodnosti plukovníka pěchoty.

Nebyl ale zdaleka jediným členem rodiny, kterého se osudově dotkla německá okupace. O čtyři roky mladší bratr Evžen, uherskohradišťský drogista, vstoupil také do Obrany národa. Na rozdíl od bratra Vladislava 5. prosince 1939 ale neunikl zatčení. Za ilegální činnost jej v červenci 1942 německý tribunál odsoudil k trestu smrti. Evžen Perutka byl 27. listopadu 1942 v Polské Vratislavi popraven. Matka, sourozenci Jan, Marie a švagr zůstali internováni v koncentračním táboře až do konce války.