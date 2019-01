Soud zakázal herci Spaceymu přibližovat se k jeho údajné oběti, pokračovat bude v březnu

NEW YORK Za velkého zájmu veřejnosti a médií v pondělí na malém ostrově Nantucket v americkém státě Massachusetts předstoupil před soud americký herec Kevin Spacey, obviněný ze sexuálního útoku na osmnáctiletého chlapce. Čin, kterého se podle obžaloby dopustil v červenci 2016, by dvojnásobného držitele Oscara mohl dostat za mříže až na pět let. Spacey se ke své údajné oběti nesmí přiblížit, další stání se uskuteční v březnu, rozhodl v pondělí soud.

O případu informovala předloni v listopadu bývalá televizní moderátorka Heather Unruhová, jejíž syn v něm figuroval jako údajná oběť. Mladíkovi, který v baru na ostrově Nantucket pomáhal v kuchyni, prý Spacey kupoval drinky, přestože pití alkoholu je v Massachusetts povoleno až od 21 let. Pak se začal chovat útočně a osahával ho.



Spacey provinění popírá, což potvrdil i během pondělního líčení. K soudu se původně nechtěl dostavit s odůvodněním, že jeho příchod jen povzbudí „negativní publicitu“ v médiích. Soud ale jeho žádost zamítl.

V předběžném řízení v pondělí soud Spaceymu nařídil, aby se ke své údajné oběti ani k její rodině nepřibližoval. Další stání ohlásil na 4. března. Obviněný není povinen se osobně dostavit, musí být ale v dosahu. Výsledek pondělního jednání Spacey odmítl komentovat.

Kauza osmnáctiletého chlapce je první z řady dalších, které devětapadesátiletého herce čekají. Spaceyho už v minulosti z obtěžování obvinilo více než třicet mužů. Jako první herce v říjnu 2017 obvinil ze sexuálního obtěžování o dvanáct let mladší americký herec Anthony Rapp, kterého se prý pokusil svést před zhruba třemi desítkami let. Spaceymu bylo tehdy 26 a Rappovi 14. Spacey se Rappovi za „nevhodné chování“ omluvil.