Společnou máme lásku k práci v televizi, shodují se moderátorky Moučková a Witowská

Vidět ty dvě spolu je zážitek. Je mezi nimi bezmála půl století, ale vítají se polibkem na ústa jako nejbližší příbuzné. Vlastně jediné, co je rozděluje, je čmoud z cigaret Kamily Moučkové. Nad tím mimochodem zůstává rozum stát: většina jejích vrstevníků už nežije – a bylo mezi nimi mnoho nekuřáků. Ona kouří přes sedmdesát let – a je pořád tady, navíc v docela dobré kondici.

Je taky zážitek vidět jednadevadesátiletou paní, jak se učí zacházet s tabletem. (Světlana Witowská zařídila, aby měla doma „wifinu“.) Jde jí to, mozek jí pořád funguje dokonale. Pár neduhů stáří by tu bylo, ale nejvíc jde Kamile Moučkové na nervy nečinnost, ke které stáří většinou vede. Nudu nesnášela celý život – ten její by ostatně obstál jako námět na filmové drama. Nebude asi moc lidí, kteří zažili jedenáct prezidentů. A znáte ještě někoho, kdo v dětství seděl na klíně „strejdovi Klémovi Gottwaldovi“ a pak se stal symbolem odporu proti okupaci Československa spřátelenými armádami?

LN: „Starý morous je korunní dílo ďáblovo,“ říká sv. František Saleský, jehož citací otvíráte svůj knižní rozhovor. Jak se to dělá, aby se z člověka ten starý morous nestal?

Kamila Moučková (KM): Hele, je to kus hodně těžké práce. I já jsem občas morous, jak mě zrazuje to moje starý tělíčko. Ale nejvíc mě trápí zahálka. Já už skoro nic dělat nemůžu – a nejsem na to zvyklá. Teď mě tahají na balkon Melantrichu na listopadové výročí, s Martou Kubiškou, víš? (obrací se na S. Witowskou) Protože jsme tam tenkrát v Listopadu obě byly. A já říkám: „Je tam výtah?“ Už si to nepamatuju. Myslí mi to ještě. Ale jinak špatně slyším a ta moje páteř...

Světlana Witowská (SW): Nebuď stará a nestěžuj si!

KM: Nech toho, obludo. (říká to láskyplně)

LN: Kterou z vás to napadlo, udělat spolu knížku?

KM: Světlanu.

SW: Ale to nebylo tak, že by mě jako napadlo napsat knížku. Za mnou tehdy přišli z nakladatelství Zeď, že by chtěli udělat rozhovor se mnou. „Se mnou? Koho by to zajímalo?“ ťukala jsem si na čelo. Ale co kdybych já pro vás udělala rozhovor s někým pozoruhodným? A hned mi přišla na mysl Kamila Moučková, protože mě zajímá téma silných žen. No a Kamila, protože hrozně ráda pracuje, to hned vzala.

LN: Jak dlouho jste se scházely?

KM: Asi čtyři měsíce.

SW: Viděly jsme se každý týden tři čtyři hodiny. A... (začne se smát) takhle...

KM: ... kouříte? (nabízí mi cigaretu)

SW a já: Ne!!!

KM: Já mám dva zásadní problémy: moje dcera Káča a Světlana nenávidí kuřáky.

SW: Můžu otevřít okno?

KM: Doteď se tu větralo. Samozřejmě můžeš.

LN: Kromě kouření – nad čím jste se nejvíc trápily?

KM: Kupodivu to šlo skoro samo. Díky Světlaně. Já si teda vůbec nehraju na spisovatele...

SW: ... já taky ne! My totiž ani jedna nemáme žádné ambice na knížku. Ale protože jsme obě novinářky, prostě jsme si povídaly. A Kamila už nemá problém mluvit o ničem. Za vším, co řekla, si stojí, nic neškrtala. Má to prostě v hlavě srovnaný.

KM: Vlastně jsme se hádaly jen kvůli tomu, že Světlana nechtěla mít jméno na titulu. Že prý je to moje knížka. Jenže ji to napadlo, ona se chytře ptala, takže minimálně napůl je to i tvoje knížka, Světlano.

Bývalá hlasatelka Kamila Moučková. Byla to právě ona, kdo příjezd vojsk v roce 1968 oznamovala

LN: Zjistily jste, že máte něco společného?

SW: Určitě lásku k televizi, k práci. Pak to, že jsme úspěšné v práci, ale máme taky rodinu. Dokonce máme společné to, že jsme obě nenáviděly chodit s dětmi na písek. Ty řeči maminek nás tam děsně štvaly…

KM: No a já to měla stejný. My jsme se se Světlanou seznámily tak, že za mnou začala chodit do špitálu, kde jsem ležela po zlomenině krčku. A znáte to – buď je vám někdo sympatický, nebo ne. A mezi námi to hned zajiskřilo.

SW: My jsme se vlastně prvně potkaly loni 21. srpna, bylo to 50 let od okupace. Kamila mě před rozhovorem, který jsme měly vést v Událostech, komentářích, chtěla vidět, zeptat se, jestli může říct všecko. Tak jsem za ní šla na Malvazinky a říkám jí: „Kamilo, můžete říct, úplně cokoli chcete.“ To jsme si ještě vykaly...

KM: ... kromě sprostých slov.

SW: Já za ní chodila na Malvazinky, pak k Boromejkám, pak k ní domů – a teprve potom vznikl nápad na knihu. Postupně jsme se poznávaly a já viděla, jak i ve svých letech je schopná se po úrazu dostat zpátky do formy. A to jsem si teda s obdivem řekla: Hergot, to je baba!

Moderátorka Světlana Witowská vede diskusi mezi prezidentskými kandidáty.

LN: Vy obě jste zažily slávu, kterou přináší televize...

SW: (skočí mi do řeči) ... já myslím, že Kamila ji zažila mnohem víc, protože ona byla jediná. Víte, že Kamila byla vůbec první ženská v Evropě, která četla zprávy v televizi? Ona v té době opravdu slavná byla. Kdežto já jsem spíš známá. Možná.

LN: Stejně, nestoupne to člověku do hlavy? Jak se nezbláznit z toho, že vás každý zná?

KM: Ono je to fakt dost těžký, nezbláznit se z toho. Zažila jsem kolegy, kterým se to stalo. Já jsem k tomu nějak neměla dispozice. I když... byla doba, kdy mě to taky trošku pohltilo. Naštěstí mě z toho dostal můj partner Jirka Zahajský. Totiž když jsme některý večer nesloužili, bylo naší povinností dívat se na Televizní noviny, jak to dělají kolegové, pak se to rozebíralo na poradě.

Bývalá hlasatelka Kamila Moučková, která na Václavském náměstí pronesla řeč.

Já tehdy dostala od pana prezidenta Svobody své první státní vyznamenání. A seděli jsme tady doma večer se Zahajdou, koukáme na ty Televizní noviny a já říkám: „Člověče, ta Hanka Makovičková to dělá docela dobře. Akorát ona holt není ten typ pro kameru...“ A Jirka řek’: „Víš co? Ty koukej makat, protože poslední dobou to dost flákáš. A jestli to tak budeš flákat dál, ona tě brzo převálcuje.“ Do mě jako když uhodí blesk. Došlo mi, že má pravdu. Moc mi tím pomoh’. Já se od té doby šíleně hlídala.

