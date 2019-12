Stát v 90. letech málo chránil domácí trh, myslí si bývalý šéf svazu průmyslu Stanislav Kázecký

29. prosince 2019 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Lidé

PRAHA Někdejší šéf svazu průmyslu Stanislav Kázecký považuje za chybu, že stát v 90. letech málo chránil domácí trh, zatímco země EU to dělaly běžně.„Chyběla podpora firem, byla to absolutní nepodpora při vývozu,“ vzpomíná na porevoluční dobu Kázecký, který 45 let profesního života věnoval výrobci vzduchotechnických zařízení ZVVZ Milevsko.

„Když byl ministrem zahraničí Josef Zieleniec, vysloveně zakazoval pracovníkům ambasád, aby pomáhali českým firmám. Odvolával se při tom na to, že vídeňské konvence zakazují diplomatům míchat se do obchodu.“

LN: Kde jste byl v listopadu 1989?

Hned po Vysoké škole ekonomické jsem nastoupil do obchodního oddělení ZVVZ Milevsko, největšího československého výrobce vzduchotechniky. Na konci 80. let, kdy už se situace uvolňovala a nezáleželo na nějakém politickém přesvědčení, jsem byl obchodním náměstkem. A v říjnu 1990 jsem byl pověřen řízením podniku.