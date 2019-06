ŠTÍPKOVÁ: Mám to tam dole vlhký a studený

Vašek měl pravdu. Globální oteplování evidentně neexistuje. Nebo alespoň ne u mě v bytě. Letos jsem přestala topit koncem dubna. A byla mi zima.

Už jsem se párkrát přistihla, jak pohledem hypnotizuju WAVky. Ty se ale kupodivu samy nespustily a já hrdě odolávám pokušení jim k tomu dopomoct. Tenhle příspěvek píšu koncem května! A to už je skoro léto…

Jenže to zatím není moc vidět. Příroda si usmyslela, že nám dá, co proto a po několika navnazujících teplých dnech se vytasila s téměř desetistupňovým ochlazením. Protože odmítám na tuto záludnou hru přistoupit, rozhodla jsem se už dávno protestně sklidit všechny zimní věci. Občas sice skončím se psí dekou (kterou mám, díkybohu, jako správný psí člověk neustále po ruce) kolem krku místo šály a šedivé nebe zakrývám slunečními brýlemi, ale co by člověk neudělal pro lepší pocit. A lepší pocit se dostavuje, když zakryjeme to, co vidět nechceme. Když se tváříme, že něco neexistuje.

Ovšem pak příroda vyrukovala s těžším kalibrem: s několikadenním neustávajícím deštěm, který na mnoha místech republiky přerostl ve třetí stupeň povodňové aktivity. Pohár trpělivosti zkrátka přetekl. A to doslova. Některý věci už totiž nezakrejete. Při povodni si nemůžete jen tak oblíknout gumáky a tvářit se, že je to zrovna v módě. Ono vám do nich totiž nateče. A to není příjemný. Ani trochu.

Ale přesto, globální oteplování neexistuje! U mě v bytě je totiž zima. Je pravda, že bydlím ve sníženém přízemí, což s sebou nese určitá úskalí. Byt je levný, a proto mi nevadí, že téměř nejde vytopit a že mám občas trochu vlhký zdi. V létě tam bývá příjemně.



Člověk je totiž tvor adaptabilní a zvykne si téměř na cokoli. A tak jsem si prostě zvykla, že to mám tam dole vlhký a studený.

Stejně jako si většina lidí zvykla, že se v České republice pěstuje už jen řepka, a že i díky tomu je většina plodin, které tady dřív normálně rostly, o dost dražší. Zato máme více alergií! Umírají včely a některé druhy ptactva. Mizí remízky a voda z krajiny. Smrkové monokultury jsou ideálním cílem kůrovce, na což bohužel kůrovec přišel o něco dřív než člověk. Byli jste teď někdy nedávno třeba v Beskydech? Já jo…a musím vám říct, že je to teda dost smutnej pohled! Olysalé kopce vyčítavě vystavují svou nahotu a na mě najednou padla obrovská lítost. Je mi líto, že bude trvat několik desítek let, než se zase zalesní. Že možná ani moje děti je neuvidí tak, jak jsem je vídávala já. Že jsme to dopustili. Že jsem nic neudělala.

Ale protože kňourání ještě nikdy ničemu nepomohlo, přestávám kňourat a jdu něco dělat.

Jdu volit. Dokonce jsem si kvůli tomu vyřídila voličský průkaz, což se ukázalo jako drobná překážka, protože jsem na volby nakonec doma. Ale ani tahle překážka mě nezastaví, sednu na kolo a pojedu odvolit do vedlejší vsi. A pokud bude ještě chvíli takhle pršet, tak sednu do kajaku a k tý urně do vedlejší vsi dopádluju. Nechci totiž žlutou republiku, v jejímž čele je člověk, který je schopen přehlížet 70 000 lidí na Václavském náměstí. 70 000 lidí přece nelze zakrýt slunečníma brýlema! Nebo ty děcka, jak se každý pátek scházejí s transparentama a vycházejí do ulic…samozřejmě prostě jen proto, že se jim nechce do školy. Prý Fridays for Future! Za prvé nevím, co to znamená a za druhé mě to uráží.

Zkrátka globální oteplování neexistuje. Anebo se prostě v mém případě projevilo na mé sexualitě…a ten byt…to už je jen jakási snaha o nalezení balancu. Každopádně už se dost těším na léto! Jenom by mě sakra zajímalo, kolik let ještě bude trvat, než mi v mém bytě bude příjemně celoročně?! Trochu blbý je, že v tu chvíli už bude příjemně JENOM v tom bytě…ale co, vždyť existuje internet a rohlik.cz…a člověk vlastně nakonec nikam nemusí.

No jo, jenomže díky tomu, že tam bude příjemně, určitě stoupne výše nájmu. A to už zas tak příjemné nebude…